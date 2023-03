Splashtop lance une nouvelle intégration de support à distance avec Zendesk

Les utilisateurs de Zendesk Support peuvent maintenant accéder à distance aux ordinateurs de leurs clients à partir d'un ticket en utilisant le service Splashtop SOS

San Jose, Californie, 23 Octobre 2019 - Splashtop Inc, le leader mondial des solutions d'accès, de collaboration et de support à distance, s'est associé à Zendesk, Inc pour apporter la technologie de support à distance de Splashtop à la plateforme de support Zendesk.

L’intégration permettra aux utilisateurs de Zendesk Support d’initier des sessions à distance sur les ordinateurs de leurs clients à partir d’un ticket en utilisant le service Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Une fois connectés, ils verront et contrôleront les ordinateurs de leurs clients en temps réel, ce qui leur permettra de dépanner et de résoudre rapidement les problèmes. Une fois la connexion à distance terminée, les informations de session sont automatiquement enregistrées dans le ticket Zendesk Support.

Splashtop SOS est une solution d'assistance à distance conçue pour les professionnels des centres d'assistance qui ont besoin d'un moyen rapide, fiable et sûr pour assister leurs clients. Avec SOS, les utilisateurs peuvent accéder à distance à n'importe quel appareil au moment où l'aide est nécessaire, sans aucune installation préalable.

Les principales fonctionnalités de Splashtop SOS pour Zendesk

Lancez facilement des sessions d'accès à distance aux ordinateurs Windows et Mac de vos clients à partir d'un ticket Zendesk Support; aucune installation de logiciel n'est nécessaire sur les ordinateurs des clients

Profitez des fonctions d'assistance utiles de Splashtop SOS, telles que le transfert de fichiers, le redémarrage à distance, le partage du bureau du technicien, et plus

Enregistrer automatiquement les informations de session dans le ticket une fois la connexion à distance terminée

Assurer la conformité avec les dispositifs de sécurité, notamment le TLS et le cryptage 256-bits pour toutes les sessions d'assistance à distance

"Nous sommes fiers de proposer à Zendesk notre meilleure solution de support à distance", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Zendesk Support aide les organisations à établir de meilleures relations avec leurs clients. En intégrant Splashtop SOS à la plate-forme Zendesk, nous poursuivons cette mission en connectant les utilisateurs de Zendesk aux appareils de leurs clients. Cela les aidera à améliorer la satisfaction de leurs clients en leur fournissant un service plus rapide et plus fiable".

Disponibilité

L’application d’intégration Splashtop SOS est disponible gratuitement sur le Zendesk Marketplace. L’application d’intégration fonctionne avec Splashtop SOS Unlimited, qui est disponible à l’achat ou à l’essai gratuitement sur le site Web de Splashtop. Vous trouverez plus d’informations, y compris des instructions de configuration, à l’adresse suivante : https://www.splashtop.com/integrations/zendesk

Remise de licences SOS aux clients Zendesk

Pour célébrer la nouvelle intégration, Splashtop offre des licences SOS Unlimited gratuites aux 20 premiers clients éligibles du support Zendesk qui téléchargent l'application d'intégration Splashtop SOS gratuite sur le Zendesk Marketplace, commencent un essai gratuit de SOS Unlimited et remplissent le formulaire d'inscription.

À propos de Splashtop SOS

Splashtop SOS simplifie la fourniture d’une assistance à distance. Connectez-vous aux appareils Windows, Mac, iOS et Android des utilisateurs à l’aide d’un simple code de session. Pas besoin de perdre du temps ou de l’argent à se rendre à l’emplacement physique d’un utilisateur; Il suffit d’y accéder à distance et de prendre le contrôle à la seconde où vous êtes nécessaire. Diagnostiquez et résolvez le problème rapidement et laissez vos clients heureux. Un essai gratuit est disponible à l’adresse suivante : https://www.splashtop.com/sos

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. En savoir plus sur https://www.splashtop.com