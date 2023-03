Splashtop lance une nouvelle intégration de support à distance pour Jira

Les techniciens de Jira peuvent désormais accéder, assister et contrôler à distance les ordinateurs de leurs utilisateurs finaux grâce au service d'assistance à la demande Splashtop (SOS).

San Jose, Californie, 26 juin 2020 - Splashtop Inc, le leader mondial des solutions d'accès, de collaboration et d'assistance à distance, s'est associé à Atlassian pour apporter sa technologie d'assistance Splashtop on-Demand Support à la plate-forme Jira.

Splashtop On-Demand Support est une solution optimisée pour l'assistance informatique et les services d'assistance recherchant une solution d'assistance à distance rapide et conviviale, avec des performances élevées et une sécurité robuste. Avec SOS, tout utilisateur peut accéder à distance à n'importe quel appareil au moment où il a besoin d'aide, sans aucune installation préalable.

L’intégration permettra aux techniciens de Jira Cloud d’initier une connexion de bureau à distance aux ordinateurs de leurs utilisateurs et de fournir une assistance à leurs utilisateurs directement depuis Jira Issues en utilisant le service Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS). Une fois connectés, les techniciens pourront voir et contrôler les ordinateurs de leurs utilisateurs en temps réel, sans avoir besoin de logiciels préinstallés.

Principales caractéristiques de Splashtop SOS pour Jira

Démarrez rapidement une session à distance sur l'ordinateur de l'utilisateur à partir d'un problème.

Les fonctionnalités complètes de Splashtop sont prises en charge dans une session à distance, par exemple le transfert de fichiers, le redémarrage à distance, le chat, le multi-moniteur, le copier-coller, le partage du bureau du technicien, etc.

Insérez automatiquement les journaux de session dans le numéro après avoir fermé la session de support.

Les sessions à distance sont entièrement cryptées.

"Nous sommes fiers d'apporter Splashtop On-Demand Support à Jira", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "En apportant SOS à la plateforme Jira, nous connectons les utilisateurs de Jira aux appareils de leurs clients, et ce faisant, nous contribuons à améliorer la satisfaction des clients en fournissant un service d'assistance à distance plus rapide et plus fiable".

Disponibilité

L’application d’intégration Splashtop SOS est disponible sur l’Atlassian Marketplace. L’application d’intégration fonctionne avec Splashtop SOS Unlimited, qui est disponible à l’achat ou à l’essai gratuitement sur le site Web de Splashtop. Plus d’informations, y compris les instructions de configuration, peuvent être trouvées sur Splashtop/integrations/Jira.

À propos de Splashtop

Splashtop offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et d’assistance à distance aux professionnels, aux MSP, aux services informatiques et aux services d’assistance. Les solutions d’accès à distance abordables et faciles à utiliser basées sur le cloud et sur site de Splashtop offrent une sécurité et une fiabilité de niveau entreprise. Splashtop est une alternative populaire au VPN/RDP, au VNC, à la passerelle RD et à d’autres logiciels d’accès à distance. 30+ millions d’utilisateurs, 200 000 entreprises et agences gouvernementales profitent des produits Splashtop dans le monde.