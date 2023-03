Splashtop apporte des améliorations à sa solution tout-en-un d’accès et de support à distance sécurisés

Splashtop Enterprise permet désormais aux utilisateurs finaux de demander de l’aide directement à partir d’une icône de bureau et de parler en direct avec des techniciens pendant une session de dépannage, ainsi que de bénéficier d’autres fonctionnalités telles que la connectivité RDP et le partage de caméras mobiles enrichi grâce à la réalité augmentée.

CUPERTINO, Californie, 19 mai 2022 - Splashtop a annoncé aujourd’hui la disponibilité d’un nouvel ensemble de fonctionnalités robustes pour Splashtop Enterprise, une solution d’accès et d’assistance à distance tout-en-un qui permet aux employés de travailler de n’importe où sur n’importe quel appareil, et permet aux équipes informatiques et d’assistance d’accéder, de soutenir et de gérer à distance n’importe quel appareil avec une assistance sans surveillance et sans assistance. Les nouvelles fonctionnalités offrent plus de possibilités de travail à distance sécurisé, simplifient les flux de travail de connexion et augmentent l’efficacité des techniciens du service d’assistance et des utilisateurs finaux.

« Nous savons que les besoins de nos clients évoluent sans cesse et que les retours des clients sont très importants dans la planification de nos produits. Afin d’offrir une meilleure expérience aux utilisateurs finaux et aux techniciens, nous avons apporté d’importantes améliorations à nos produits. Avec cette version, nous avons cherché à faciliter la demande d’aide pour les utilisateurs finaux, faciliter la communication entre les techniciens et les utilisateurs finaux, améliorer la collaboration entre les techniciens et renforcer les aspects sécurité et conformité », a déclaré Annie Chen, vice-présidente des produits chez Splashtop.

Les nouvelles améliorations de Splashtop Enterprise incluent :

Appel SOS

Les utilisateurs finaux disposent désormais de leur propre « bouton d’accès facile » pour solliciter une assistance à distance. Lorsqu’ils ont besoin d’aide, ils double-cliquent simplement sur l’application SOS Call sur leur bureau pour demander une session d’assistance, un moyen rapide et pratique d’obtenir de l’aide. La session sera acheminée vers la file d’attente d’assistance technique appropriée.

Appel vocal

À tout moment au cours d’une session d’assistance à distance, le technicien peut lancer un appel vocal pour parler en direct avec l’utilisateur final. Cela peut accélérer le processus de dépannage et améliorer l’expérience client.

Simplification de la collaboration entre techniciens

Grâce à la nouvelle fonctionnalité de collaboration entre techniciens, jusqu’à deux techniciens supplémentaires peuvent être invités à une session, ce qui permet d’optimiser l’efficacité de l’équipe et d’augmenter les résolutions au premier appel.

Une assistance sur le terrain fournie virtuellement grâce à la réalité augmentée

Splashtop AR est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux techniciens à distance de visualiser les emplacements physiques à l’aide du partage de caméra mobile. Un technicien peut utiliser les capacités d’annotation AR bidirectionnelles et la voix pour guider, former, dépanner et résoudre les problèmes technologiques sur site. D’autres fonctionnalités incluent le gel du cadre pour la mise au point, l’enregistrement de session et la possibilité d’allumer la lampe de poche de l’appareil mobile.

Pontez en toute sécurité les connexions à Windows sans VPN ni agent d’accès distant

La fonctionnalité Splashtop Connector permet aux administrateurs informatiques d’accéder à distance aux ordinateurs sur les réseaux internes qui n’ont peut-être pas accès à Internet ou d’autoriser l’installation d’applications tierces. Le service informatique peut relier en toute sécurité les connexions RDP (Remote Desktop Protocol) aux ordinateurs et serveurs Windows via Splashtop sans installer de logiciel supplémentaire sur ces terminaux et sans avoir besoin d’un VPN. Les utilisateurs peuvent également tirer parti des services Bureau à distance (RDS) existants pour profiter de sessions de bureau individuelles sur le même ordinateur ou exécuter à distance une application spécifique sans se connecter à un poste de travail distant complet.

Un meilleur contrôle grâce à la liste blanche d’adresses IP

Splashtop Enterprise propose désormais une liste blanche d’IP qui permet aux entreprises de restreindre l’accès à certaines adresses IP et d’atténuer davantage le risque potentiel d’accès non autorisé.

Audit et journalisation étendus

Pour les entreprises ayant des processus d’audit et de reprise après sinistre stricts, Splashtop peut désormais s’intégrer à des solutions de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) telles que Splunk ou SumoLogic pour enregistrer automatiquement les événements et les détails de la session, allégeant ainsi le fardeau des administrateurs informatiques.

Splashtop Enterprise a reçu le prix du meilleur produit 2022 de TrustRadius, un prix entièrement basé sur les commentaires des clients. Les utilisateurs finaux bénéficient de fonctionnalités hautes performances, notamment la qualité HD 4k, des fréquences d’images allant jusqu’à 60 images par seconde (FPS), la redirection de l’appareil et le relais micro pour la productivité. Combinées, ces fonctionnalités créent une expérience si rapide et simple que les utilisateurs ont l’impression de travailler sur place, quel que soit leur emplacement.

À propos de Splashtop

Splashtop est un leader en matière d’accès et d’assistance à distance sécurisés. Ses solutions de travail flexible, d’apprentissage et de support informatique offrent une « expérience en personne » aussi rapide, simple et sécurisée que devant une machine sur site. Splashtop offre des performances élevées avec une qualité 4k à 60fps; fonctions de sécurité avancées et conformité; une application d’accès et de support pour tous les appareils et systèmes d’exploitation; et une assistance mondiale instantanée avec accès direct à un expert. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde.