Splashtop équipe SuperOps.ai d'un système d'accès et de contrôle à distance sécurisés pour MSP

Splashtop et SuperOps.ai a annoncé aujourd’hui un partenariat d’intégration qui regroupe la technologie d’accès à distance sécurisé de Splashtop avec SuperOps.ai Plateforme tout-en-un intuitive pour les MSP. La plate-forme combine les logiciels d’automatisation des services professionnels (PSA) et de surveillance et de gestion à distance (RMM) en une seule solution essentielle pour les MSP d’aujourd’hui. Avec Splashtop intégré, les utilisateurs peuvent désormais contrôler n’importe quel appareil client qu’ils gèrent et fournir une assistance sécurisée et permanente, de n’importe où.

SuperOps.ai utilise l’IA et l’automatisation pour simplifier les flux de travail et éliminer le bruit grâce à des alertes intelligentes et à une interface moderne et intuitive pour gérer les incidents de manière proactive. Lorsque les techniciens ont besoin de dépanner les appareils clients, ils lancent simplement une session de contrôle à distance Splashtop depuis SuperOps.ai et diagnostiquent les problèmes comme ils le feraient en personne, même sans la présence du client.

« Au regard de la portée et de la complexité croissantes des projets informatiques aujourd'hui et de la menace grandissante des ransomwares, nous avons besoin d'un partenaire d'accès à distance simple et sûr à la hauteur du défi et permettant aux MSP d'offrir les meilleurs services à leurs clients », a déclaré Arvind Parthiban, PDG de SuperOps.ai. « Splashtop est connu pour sa sécurité et son expérience utilisateur supérieure, ce qui en fait le partenaire idéal pour nous et nos clients. L'objectif de SuperOps.ai est d'offrir aux MSP une expérience fluide avec une intégration réussie, et je pense que ce partenariat d'intégration est un nouveau pas vers cet objectif. »

Les utilisateurs de SuperOps.ai ont désormais accès à des avantages tels que :

Accès à distance sans surveillance : les MSP n'ont pas besoin d'être présents pour accéder à distance aux appareils et serveurs de leurs clients. Ils peuvent résoudre les problèmes de manière proactive, effectuer des opérations de maintenance et fournir une assistance à distance aux clients.

Déploiement automatique : le streamer Splashtop est automatiquement installé sur tous les actifs clients de la plateforme via l'agent SuperOps.ai. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de passer du temps à le déployer manuellement sur le réseau de dispositifs.

Fonctions en cours de session : les utilisateurs peuvent profiter des fonctions Splashtop pour tirer pleinement profit de la session à distance, avec notamment le transfert de fichiers, le chat, la synchronisation du presse-papiers, etc. Tout cela aide les MSP à répondre facilement et rapidement aux besoins des clients.

Sécurité robuste : chaque session à distance est protégée par TLS et un cryptage AES de 256 bits, ce qui permet d'avoir l'esprit tranquille quant à l'intégrité des sessions à distance.

« Les MSP doivent pouvoir se connecter instantanément aux appareils et les dépanner depuis n'importe où afin de résoudre les problèmes rapidement et de permettre à leurs clients de rester opérationnels à tout moment », a déclaré Philip Sheu, cofondateur et directeur technique de Splashtop. « SuperOps.ai est axé sur l'expérience utilisateur et la rationalisation de chaque transaction menée par les MSP chaque jour, et nous sommes ravis que Splashtop puisse fournir une partie de la solution. »

200 000 entreprises et 30 millions d’utilisateurs finaux à travers le monde utilisent Splashtop en toute sécurité, y compris les grandes banques, les sociétés de médias, les établissements d’enseignement, les organisations de soins de santé et les agences gouvernementales. La technologie d’accès et de support à distance sécurisé est offerte sans frais supplémentaires aux utilisateurs SuperOps.ai, qui ont également la possibilité d’acheter splashtop.com/sos pour une assistance à distance ad hoc aux ordinateurs et aux appareils mobiles non gérés sous SuperOps.ai. Visitez SuperOps.ai/marketplace/splashtop et Splashtop.com/integrations/superopsai pour en savoir plus.

À propos de SuperOps.ai SuperOps.ai est une plate-forme PSA-RMM alimentée par l’IA et l’automatisation intelligente, conçue pour les MSP modernes. La société a été fondée en 2020 par l’entrepreneur en série Arvind Parthiban et Jayakumar Karumbasalam, qui ont une expérience combinée de plus de 35 ans dans l’industrie informatique. Le PDG Arvind a créé le principal logiciel d’automatisation du marketing, Zarget, qui a été acquis par Freshworks. Jayakumar, CTO et CPO, a travaillé avec Zoho, Optus et Freshworks, où il dirigeait et construisait des plateformes de données. Maintenant, tous deux sont entrés dans l’espace MSP pour transformer l’industrie, en introduisant l’alternative moderne – SuperOps.ai – pionnière d’un avenir brillant sur le marché. SuperOps.ai est soutenu par des investisseurs de renom, Addition, Tanglin Venture Partners, Matrix Partners India et Elevation Capital.

À propos de Splashtop

Splashtop.