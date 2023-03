Splashtop s'associe à JumpCloud pour fournir une connexion unique aux solutions d'accès à distance

Les organisations peuvent utiliser le Directory-as-a-Service® de JumpCloud pour déployer en masse et en toute sécurité le logiciel d'accès à distance de Splashtop avec une authentification centralisée

SAN JOSE, Californie, 11 mai 2020 – Splashtop Inc., un leader mondial des solutions d’accès à distance, de collaboration et d’assistance à distance, s’est associé à JumpCloud, le premier annuaire en tant que service au monde, pour fournir une authentification unique (SSO) aux solutions d’accès à distance de Splashtop. L’authentification via l’authentification unique améliore la facilité d’utilisation pour les utilisateurs tout en permettant aux organisations de s’assurer que les mots de passe répondent aux exigences de conformité et de sécurité.

"En nous associant à JumpCloud et à leur Directory-as-a-Service, nous pouvons tirer parti de leur répertoire dans le cloud pour fournir une authentification a travers SSO sur notre plate-forme d'accès à distance", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "De nombreuses entreprises souhaitent déployer en masse des fonctionnalités de télétravail pour leurs employés. Nos solutions d'accès à distance sécurisées, associées au service SSO de JumpCloud, fournissent aux entreprises les outils adéquats pour permettre le travail à distance de manière efficace et sécurisée".

"Comme d'innombrables organisations l'ont vécu durant cette pandémie COVID-19, la souche à laquelle les équipes IT et les employés sont confrontés avec le passage soudain au travail en toute sécurité et efficacité depuis leur domicile a mis en lumière d'énormes défis", a déclaré Greg Keller, directeur de la technologie chez JumpCloud. "Notre partenariat avec Splashtop combine deux solutions progressives conçues pour soutenir et gérer un véritable modèle de travail à partir de n'importe où. Des capacités d'assistance à distance bien connues de Splashtop aux contrôles d'identité et de sécurité de JumpCloud au niveau des appareils, le partenariat fournit une suite de gestion progressive basée sur le cloud pour donner aux équipes IT modernes la puissance dont elles ont besoin pour soutenir le travail à distance".

Disponibilité

Les organisations peuvent permettre l’accès à Splashtop avec leurs identifiants JumpCloud en achetant l’une des solutions Splashtop suivantes:

Splashtop Business Access Pro Volume License - Permet aux employés d'accéder à distance à leurs ordinateurs Windows, Mac et Linux depuis n'importe quel appareil pour travailler à domicile.

Splashtop On-Demand Support (SOS) for Enterprise - Permet aux services informatiques et au service d'assistance d'accéder à distance aux ordinateurs, tablettes et appareils mobiles de leurs utilisateurs pour leur fournir une télé-assistance.

À propos de JumpCloud

JumpCloud® Directory-as-a-Service® est Active Directory® et LDAP réinventés. JumpCloud gère et connecte les utilisateurs en toute sécurité à leurs systèmes, applications, fichiers et réseaux. Pour plus d’informations, visitez https://jumpcloud.com/.

À propos de Splashtop

Splashtop offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et d’assistance à distance aux professionnels, aux MSP, aux services informatiques et aux services d’assistance. Splashtop est une alternative populaire au VPN/RDP, au VNC, à la passerelle RD et à d’autres logiciels d’accès à distance. 30+ millions d’utilisateurs, 200 000 entreprises et agences gouvernementales profitent des produits Splashtop dans le monde.