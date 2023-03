Splashtop s'associe à Freshworks pour lancer une nouvelle intégration de support à distance

Les utilisateurs de Freshworks peuvent désormais accéder à distance aux ordinateurs de leurs clients à partir d'un ticket en utilisant le service SOS Splashtop.

San Jose, Californie, 14 janvier 2020 – Splashtop Inc, le leader mondial des solutions d'accès, de collaboration et de support à distance, s'est intégré à Freshworks pour apporter une solution de support à distance rapide, fiable et sécurisée aux utilisateurs du logiciel ITSM de Freshworks, Freshservice, et du logiciel de support client de Freshworks, Freshdesk. Grâce à l'intégration de Splashtop, les agents pourront se connecter instantanément aux ordinateurs de leurs utilisateurs et les contrôler pour fournir une assistance, le tout depuis Freshworks.

L’intégration permet l’utilisation de Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) à partir d’un ticket sur Freshservice ou Freshdesk. D’un simple clic, le technicien peut générer un lien unique qu’il peut envoyer à son client. En suivant le lien, le client télécharge et exécute l’application SOS qui donne au technicien un accès et un contrôle complets de son appareil.

Caractéristiques principales de SOS Splashtop pour Freshworks

Cliquez pour démarrer une session d'assistance à distance rapide à partir d'un ticket Freshservice ou Freshdesk sur Freshworks, sans aucune installation nécessaire sur le dispositif client

Accéder à distance et contrôler un nombre illimité d'ordinateurs Windows et Mac

Profitez des fonctions de support de Splashtop SOS telles que le transfert de fichiers, le redémarrage à distance, le chat, le partage du bureau du technicien, etc.

Enregistrer automatiquement les détails de la session d'accès à distance dans le ticket pour répondre aux exigences de l'audit

« Nous sommes ravis d’amener Splashtop à Freshworks », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Splashtop SOS est la solution d’assistance à distance la plus avantageuse. Les utilisateurs de Freshservice et Freshdesk peuvent économiser jusqu’à 70% ou plus en choisissant Splashtop plutôt que d’autres produits d’assistance à distance plus coûteux. De plus, ils disposeront de tous les outils dont ils ont besoin pour pouvoir fournir une assistance plus rapide à leurs clients, améliorant ainsi l’efficacité et la satisfaction des clients.

"Les clients d'aujourd'hui exigent la meilleure interaction possible avec les équipes de service. L'intégration avec Splashtop ajoute de la valeur au support informatique et permet aux agents de fournir une assistance pratique, sans être limités par la géographie", a déclaré Anand Venkatraman, vice-président du partenariat mondial chez Freshworks. "Le marché de Freshworks est devenu un vivier d'innovation et cette intégration est un exemple de résolution d'un problème commercial critique".

Disponibilité

Les applications d’intégration Splashtop SOS avec Freshservice et Freshdesk sont disponibles gratuitement sur le Freshworks Marketplace. Les applications d’intégration fonctionnent avec Splashtop SOS avec l’add-on d’intégration PSA Ticketing & ITSM. Splashtop SOS est disponible à l’achat ou à l’essai gratuitement sur le site Web de Splashtop. Vous trouverez de plus amples informations, y compris des instructions de configuration, à l’adresse suivante : https://www.splashtop.com/integrations/freshservice et https://www.splashtop.com/integrations/freshdesk

À propos de Splashtop SOS

Splashtop SOS simplifie la fourniture d’une assistance à distance. Connectez-vous aux appareils Windows, Mac, iOS et Android des utilisateurs à l’aide d’un simple code de session. Pas besoin de perdre du temps ou de l’argent à se rendre à l’emplacement physique d’un utilisateur; Il suffit d’y accéder à distance et de prendre le contrôle à la seconde où vous êtes nécessaire. Diagnostiquez et résolvez le problème rapidement et laissez vos clients heureux. Un essai gratuit est disponible à l’adresse suivante : https://www.splashtop.com/sos.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. En savoir plus sur https://www.splashtop.com

À propos de Freshworks Marketplace

Freshworks Marketplace est le premier écosystème de partenaires d’engagement client entièrement intégré du secteur SaaS. Lancé en 2018, le Marketplace se compose de 350+ partenaires dans 40+ pays qui revendent, personnalisent et mettent en œuvre des solutions et soutiennent les clients dans le monde entier. Freshworks Marketplace propose plus de 700 applications développées par des éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et des intégrateurs de systèmes (SI).

À propos de Freshworks

Freshworks fournit un logiciel innovant d’engagement client pour les entreprises de toutes tailles, ce qui permet aux équipes d’acquérir, de fermer et de conserver facilement leurs clients à vie. Les produits SaaS de Freshworks offrent une vue à 360 degrés du client, sont prêts à l’emploi, faciles à utiliser et offrent un retour sur investissement rapide. Basée à San Mateo, aux États-Unis, les membres de l’équipe Freshworks 2,500+ travaillent dans des bureaux à travers le monde. Pour plus d’informations, visitez www.freshworks.com