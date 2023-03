Splashtop optimisé pour le GPU et l'APU d'AMD, permet au graphiques professionnels de se connecter à distance en 3D

En intégrant le SDK AMD Media à la bibliothèque AMF-DEM, Splashtop peut fournir une expérience 3D à distance avec une faible latence et une cadence élevée

SAN JOSE, Californie – 24 mars 2014 /PRNewswire/ -- Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils, a annoncé l’optimisation de Splashtop Streamer sur certains GPU et APU discrets AMD. Les utilisateurs peuvent désormais profiter du streaming vidéo HD à distance, des graphiques professionnels 3D et de l’expérience de jeu, avec une latence extrêmement faible.

"Splashtop transforme chaque PC équipé d'un APU ou d'un GPU AMD en un moteur de jeu à distance totalement interactif, diffusant des jeux 3D en continu sur n'importe quel appareil mobile", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Les entreprises, les concepteurs, les médecins ou les analystes financiers peuvent désormais accéder à distance à des applications et des données 3D professionnelles, à tout moment et en tout lieu".

En intégrant la bibliothèque AMF-DEM dans Media SDK, Splashtop Streamer peut atteindre 60 images par seconde en encodage HD 1080p, avec une latence inférieure à 100 ms. C’est 3 à 4 fois la performance de Splashtop Streamer sans l’optimisation AMF-DEM. En outre, en tirant parti de l’accélération matérielle, on obtient une réduction significative de l’utilisation du processeur, ce qui lui permet de se concentrer sur l’exécution d’autres applications complexes.

Grâce aux raccourcis configurables et à la manette de jeu innovants de Splashtop, les utilisateurs de Splashtop bénéficient de la meilleure expérience de bureau à distance depuis n'importe quel écran tactile mobile. Superposez un joystick virtuel (manette de jeu) sur un appareil mobile pour prendre en charge un jeu 3D interactif à distance ou superposez une barre de défilement et des touches de raccourci pour prendre en charge les outils d'édition vidéo 3D AutoCAD ou Adobe ® Premier ® Pro très répandus afin d'apporter facilement votre expérience de bureau sur PC lors de vos déplacements.

Et, pour un temps limité, les utilisateurs de Splashtop reçoivent un code promotionnel gratuit pour Splashtop Remote Desktop – Application personnelle permettant d'activer les "Raccourcis configurables et la manette de jeu'' en tant qu'option Bonus pour l'offre groupée de jeux "Never Settle Forever" d'AMD à l'achat d'une carte graphique AMD Radeon™ éligible. L'offre promotionnelle "Raccourcis configurables et manette de jeu'' sera également disponible ultérieurement avec les APU AMD éligibles de la série A.

"Nous sommes ravis de faire équipe avec Splashtop pour offrir des capacités graphiques à distance inégalées aux clients d'AMD", a déclaré Amit Mookerjee, directeur principal des solutions logicielles média chez AMD. "Splashtop permet aux propriétaires de GPU AMD Radeon et d'APU AMD de bénéficier de graphiques de niveau PC à distance sur des appareils mobiles de faible puissance".

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les nuages. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 16 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution très performante d'accès à distance aux bureaux et aux applications est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et de RDP sur le WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du "Produit le plus innovant" décerné par PC World, le prix "Best of What's New" de Popular Science, le prix "Best of 2012 CES" du magazine LAPTOP, et est finaliste du Red Herring 100 2013 pour l'Amérique du Nord. Splashtop est distribué par les partenaires MDM / MAM et d'autres revendeurs. La société a son siège à San Jose, en Californie, et possède des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d'informations, visitez le site www.splashtop.com.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Contact pour les médias

Kim Gengler

415.905.4045

kim.gengler@horngroup.com