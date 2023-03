L'intégration du support à la demande de Splashtop reçoit la certification de l'application de ServiceNow

Permet une assistance à distance multi-plateforme pour les ordinateurs Windows et Mac initiée par la gestion de service ServiceNow

[San Jose, Californie. — 25 avril 2019 —] Splashtop a annoncé aujourd’hui avoir reçu la certification de son application avec ServiceNow, disponible dès maintenant dans le ServiceNow Store. La certification par ServiceNow n’est accordée qu’aux applications disponibles dans le Store et signifie que l’intégration Splashtop SOS a passé avec succès un ensemble de tests définis axés sur la sécurité, la compatibilité, les performances et l’interopérabilité de l’intégration de Now Platform. La certification garantit également que les meilleures pratiques sont utilisées dans la conception et la mise en œuvre de l’intégration de Splashtop SOS avec ServiceNow.

Splashtop s’est intégré à ServiceNow afin que les techniciens puissent aider les utilisateurs à distance directement depuis ServiceNow, en utilisant le service Splashtop On-Demand Support (SOS).

Grâce à l'intégration, un technicien peut initier une connexion de bureau à distance à l'ordinateur d'un utilisateur pour fournir une assistance directement à partir des incidents ServiceNow, en quelques clics seulement ! Après la session d'assistance, les informations relatives à la session sont automatiquement enregistrées dans l'incident pour référence ultérieure. Les utilisateurs finaux n'ont pas besoin d'avoir un logiciel pré-installé pour se connecter.

Splashtop On-Demand Support est une solution optimisée pour les équipes de support IT, les services d'assistance techniques et les MSPs qui recherchent une solution de support à distance ad hoc de premier ordre, avec des performances élevées et une sécurité robuste.

Caractéristiques principales

Créez facilement une session à distance sur l'ordinateur de l'utilisateur à partir d'un incident

Profitez de toutes les fonctionnalités de Splashtop pendant une session à distance, y compris le transfert de fichiers, le redémarrage à distance et le partage du bureau du technicien

Enregistrer automatiquement les informations de la session et y accéder à partir de l'incident

Les sessions à distance sont entièrement cryptées

"Les techniciens du service Splashtop On-Demand Support peuvent maintenant lancer des sessions à distance directement à partir de leurs incidents ServiceNow", a déclaré Philip Sheu, directeur technique de Splashtop. "Cela permettra aux techniciens de gagner du temps, de faire plus sans avoir à quitter ServiceNow, et d'améliorer les pistes d'audit".

Disponibilité

L’intégration Splashtop SOS pour ServiceNow est désormais disponible dans le ServiceNow Store. Contactez-sales@splashtop.com pour les licences Splashtop SOS à utiliser avec l’intégration ServiceNow. Des informations supplémentaires sur Splashtop SOS et un essai gratuit sont disponibles sur https://www.splashtop.com/sos.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez https://www.splashtop.com.

Boutique ServiceNow

Le ServiceNow Store est la source exclusive d’applications Now Certified des partenaires technologiques ISV qui complètent et étendent ServiceNow et accélèrent le délai de rentabilisation pour les clients.

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et les autres marques de ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de sociétés, noms de produits et logos peuvent être des marques commerciales des sociétés respectives avec lesquelles ils sont associés.