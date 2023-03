Splashtop offre un logiciel d'accès à distance gratuit pendant 60 jours en réponse à l'épidémie du coronavirus COVID-19

* Maintenant que la situation du coronavirus s’est améliorée dans les pays asiatiques initialement durement touchés, le programme d’essais de 60 jours a pris fin et de nouveaux essais dureront 14 jours.

San Jose, Californie, 14 février 2020 - Splashtop Inc., le leader mondial des solutions d’accès à distance, de collaboration et d’assistance à distance, étend l’accès à distance gratuit aux entreprises et aux particuliers dans les pays touchés par le coronavirus. Les résidents de Singapour, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan et de Macao qui s’inscrivent pour un essai gratuit de Splashtop Business Access recevront un essai gratuit prolongé de 60 jours afin de pouvoir travailler à distance pendant l’épidémie. Les résidents d’autres pays recevront 14 jours gratuits.

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse suivante: https://www.splashtop.com/free-remote-access-work-from-home-coronavirus.

À Hong Kong, les fonctionnaires, le personnel des banques, les avocats et une foule d'autres employés du secteur privé ont été invités à travailler à domicile pour minimiser la menace du virus. D'autres organisations et entreprises suivent cette tendance.

Le travail à domicile nécessite une variété d’outils pour partager des écrans, gérer les horaires / tâches et partager des données telles que des documents - une infrastructure qui manque à de nombreuses entreprises.

Pour aider les régions touchées par le Coronavirus, Splashtop propose ses solutions d'accès à distance pour les entreprises gratuitement pendant 60 jours, tant pour les entreprises que pour les civils situés à Singapour, en Chine, à Hong Kong, à Taïwan et à Macao.

Splashtop Business Access permet aux utilisateurs de se connecter aux PC et Mac Windows à partir de leur smartphone, tablette ou autre ordinateur – comme s'ils étaient assis devant leur ordinateur de bureau. Splashtop Business Access permet également d'accéder à distance au transfert de fichiers par glisser-déposer et au partage d'écran.

"Nous sommes profondément préoccupés par la santé de nos employés, de nos amis et de nos familles en Asie. C'est pourquoi nous mettons notre technologie à la disposition de ceux qui sont touchés par cette terrible maladie. Nous espérons que d'autres fournisseurs de notre secteur feront de même et nous les encourageons à le faire. Nous prions pour que cette épidémie soit bientôt contenue". – Mark Lee, PDG de Splashtop

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où.

Les services Splashtop remote support permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les téléphones portables, les équipements industriels et l'Internet des objets (IoT). Les solutions de support à la demande Splashtop permettent aux équipes de support et d'assistance d'accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu'aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance.

Les services de collaboration Splashtop, dont Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d'écran efficace, de un à plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d'utilisateurs profitent des produits Splashtop. En savoir plus sur le site https://www.splashtop.com.