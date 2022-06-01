Splashtop lance le Splashtop On-Demand Support (SOS) pour les prestataires et les professionnels de l'informatique
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Alternative simple, rapide et rentable à TeamViewer, LogMeIn Rescue, Cisco WebEx et Citrix GotoAssist ; gratuit pour une utilisation non commerciale
San Jose, CA - 9 décembre 2015 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, de l’assistance et de la collaboration à distance multi-appareils, annonce Splashtop On-Demand Support (SOS), une solution optimisée pour les MSP et les professionnels de l’informatique à la recherche d’une solution d’assistance à distance rentable et de premier ordre. Mécontents de l’escalade des prix de renouvellement et des services clients inadéquats de la solution d’assistance à distance existante, les MSP et les IT peuvent désormais migrer vers Splashtop On-Demand Support (SOS), bénéficiant des avantages suivants:
Solution économique à une fraction du coût de l’alternative : 349 CA$ par technicien et par an
Rapide - Splashtop est bien connu pour ses performances élevées avec zéro retard
Solution de support simple, ad hoc et assistée, sans aucune installation requise par les utilisateurs
Une connectivité sans faille à travers n'importe quel réseau
Sécurité robuste - TLS et cryptage AES 256 bits
Transfert de fichiers intégré
Splashtop On-Demand Support est également bien intégrée à différentes solutions de surveillance et de gestion à distance (RMM), d'automatisation des services professionnels (PSA) et de bureau d'assistance. Donner aux IT et aux MSPs les moyens d'être plus efficaces dans le service à la clientèle.
"Plus de vingt mille MSPs et ITs ont adopté Splashtop Business et Splashtop Business for Remote Support", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Beaucoup ont demandé une capacité de support à distance ad hoc et à la demande, et nous sommes ravis de pouvoir proposer le SOS maintenant".
Les ITs et les MSPs prennent déjà en charge des millions d'ordinateurs sans surveillance grâce à Splashtop Business et Splashtop Business for Remote Support en pré-installant des Splashtop Streamers (agents). Aujourd'hui, Splashtop On-Demand Support (SOS) permet aux ITs et MSPs de fournir facilement une assistance à distance aux clients à la demande, sans pré-installation d'un Splashtop Streamer (agent). Splashtop offre désormais une solution intégrée complète pour les services d'assistance à distance avec ou sans surveillance.
L'assistance à la demande Splashtop est gratuite pour une utilisation non commerciale.
En savoir plus et vous inscrire à un essai gratuit : https://www.splashtop.com/sos
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À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d’assistance et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.splashtop.com
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Personne-ressource pour les médias
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com