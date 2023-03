Splashtop lance le Splashtop On-Demand Support (SOS) pour les prestataires et les professionnels de l'informatique

Alternative simple, rapide et rentable à TeamViewer, LogMeIn Rescue, Cisco WebEx et Citrix GotoAssist ; gratuit pour une utilisation non commerciale

San Jose, CA - 9 décembre 2015 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, de l’assistance et de la collaboration à distance multi-appareils, annonce Splashtop On-Demand Support (SOS), une solution optimisée pour les MSP et les professionnels de l’informatique à la recherche d’une solution d’assistance à distance rentable et de premier ordre. Mécontents de l’escalade des prix de renouvellement et des services clients inadéquats de la solution d’assistance à distance existante, les MSP et les IT peuvent désormais migrer vers Splashtop On-Demand Support (SOS), bénéficiant des avantages suivants:

Solution économique à une fraction du coût de l’alternative : €189 par technicien et par an

Rapide - Splashtop est bien connu pour ses performances élevées avec zéro retard

Solution de support simple, ad hoc et assistée, sans aucune installation requise par les utilisateurs

Une connectivité sans faille à travers n'importe quel réseau

Sécurité robuste - TLS et cryptage AES 256 bits

Transfert de fichiers intégré

Splashtop On-Demand Support est également bien intégrée à différentes solutions de surveillance et de gestion à distance (RMM), d'automatisation des services professionnels (PSA) et de bureau d'assistance. Donner aux IT et aux MSPs les moyens d'être plus efficaces dans le service à la clientèle.

"Plus de vingt mille MSPs et ITs ont adopté Splashtop Business et Splashtop Business for Remote Support", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Beaucoup ont demandé une capacité de support à distance ad hoc et à la demande, et nous sommes ravis de pouvoir proposer le SOS maintenant".

Les ITs et les MSPs prennent déjà en charge des millions d'ordinateurs sans surveillance grâce à Splashtop Business et Splashtop Business for Remote Support en pré-installant des Splashtop Streamers (agents). Aujourd'hui, Splashtop On-Demand Support (SOS) permet aux ITs et MSPs de fournir facilement une assistance à distance aux clients à la demande, sans pré-installation d'un Splashtop Streamer (agent). Splashtop offre désormais une solution intégrée complète pour les services d'assistance à distance avec ou sans surveillance.

L'assistance à la demande Splashtop est gratuite pour une utilisation non commerciale.

En savoir plus et vous inscrire à un essai gratuit : https://www.splashtop.com/sos