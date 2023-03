Splashtop lance la nouvelle génération de Mirroring360, la première solution de l'industrie qui prend en charge le Airplay Mirroring de l'iOS10 et le Chromebook WebRTC

Partage d'écran Airplay et WebRTC depuis l'iOS10, Chromebook, Android, Windows et MAC vers n'importe quel appareil sur les réseaux

San Jose, CA - 26 août 2016 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, du support et de la collaboration entre écrans, annonce que Mirroring360 AirPlay Receiver est la première solution de l’industrie à prendre en charge la mise en miroir iOS10 Airplay, ainsi que Mirroring360 Sender amélioré pour Chromebook permet le partage d’écran sur les Chromebooks et autres appareils basés sur WebRTC.

Mirroring360 vous permet de diffuser ou de mettre en miroir votre musique, vos films, vos séries TV, vos photos, vos jeux et vos applications de n’importe quel appareil vers n’importe quel appareil. Une fois installé, Mirroring360 Receiver transforme votre Windows, MAC ou Android en récepteur AirPlay. Mirroring360 Sender pour Chromebook exploite WebRTC standard pour permettre le partage d’écran Chromebook sur les appareils et les réseaux.

"Mirroring360 est déjà apprécié par des millions de personnes, en particulier par les enseignants et les présentateurs d'entreprises", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous sommes ravis de pouvoir proposer l'iOS10 et le support WebRTC amélioré à nos utilisateurs".

"L'utilisation de Mirroring60 a changé la donne en matière d'enseignement de la technologie, de modélisation et bien plus encore dans ma classe de maternelle. Mes collègues et moi utilisons cet outil avec nos iPads tous les jours, pendant toute la journée scolaire. Nous l'utilisons pour montrer l'apprentissage des élèves, modéliser des applications sur les iPads et pour voir tout ce que nous faisons en ce qui concerne l'utilisation de nos iPads en classe. Merci, merci d'avoir créé un outil extraordinaire pour nous permettre de l'utiliser en classe! Claire Brown, école élémentaire Mayflower Mill.

"Splashtop a magnifiquement fonctionné pour mes élèves malvoyants. Ils peuvent accéder au contenu de leur tableau blanc interactif grâce à l'application Splashtop sur leur iPad, de sorte qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser une technologie d'assistance supplémentaire pour visualiser l'IWB. Je recommande vivement Splashtop comme outil d'accès pour les élèves déficients visuels", Alison Stephen, enseignante spécialisée en vision, Taree West PS.

Comment allez-vous utiliser Mirroring360 ?

Enseignants – Les enseignants peuvent se promener dans la salle de classe avec n’importe quel appareil mobile et partager instantanément du contenu sur l’écran de leur appareil à l’avant du tableau blanc interactif, du projet ou du téléviseur HD de la classe. Les étudiants peuvent également partager instantanément leurs idées ou leurs devoirs à partir de leurs appareils sans bouger de leur siège. En combinant Mirroring360 avec Splashtop Classroom, n’importe quel écran d’appareil peut être partagé avec l’écran de l’appareil de 40 étudiants en même temps. Idéal pour votre programme 1:1 ou BYOD!

Professeurs et présentateurs – Complétez les solutions WebEx, join.me et GoToMeeting existantes en activant le partage d’écran à partir d’appareils mobiles. Présentez facilement des applications et du contenu mobiles. Enregistrez facilement une démo d’application mobile.

Éducation spécialisée pour malvoyants – Les élèves malvoyants peuvent facilement accéder au contenu de l’iPad et du Chromebook sans technologie d’assistance supplémentaire. Les étudiants peuvent utiliser leur format préféré pour afficher immédiatement le contenu de la classe.

Passionnés de médias – Partagez vos photos, votre musique ou vos vidéos avec votre famille sur un grand téléviseur HD via un ordinateur multimédia exécutant Mirroring360. Asseyez-vous et contrôlez à distance l’expérience multimédia avec votre appareil iOS.

Joueurs – Enregistrez, partagez et diffusez en direct vos jeux mobiles depuis vos ordinateurs.

Pour faciliter le déploiement de Mirroring360 à l’échelle de l’entreprise ou de l’école, Splashtop propose également le package de déploiement à grande échelle de Mirroring360, comprenant des packages MSI, des options de configuration prédéfinies, une licence à clé unique, Mirroring Assist pour la connectivité inter-réseaux (y compris la possibilité de désactiver la diffusion bavarde Bonjour sur les réseaux), ainsi que d’autres fonctionnalités améliorées et un support amélioré.

"Mirroring360 résout bon nombre de nos problèmes de connexion d'un iPad sur notre réseau scolaire. Nous avons travaillé pendant très longtemps pour faire fonctionner AirPlay sans succès", explique Rick Meyer, animateur et instructeur en technologie dans les écoles publiques de Sidney. "Il y a enfin quelque chose de facile à utiliser et qui n'est pas un fardeau pour notre personnel informatique".

Mirroring360 est actuellement en promotion à $14.99 (prix réduit de 50 %). Mirroring Assist est téléchargeable gratuitement sur l’App Store : https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Mirroring360 Sender for Chromebook peut être téléchargé gratuitement sur Chrome Web Store : https://chrome.google.com/webstore/detail/mirroring360-sender-for-c/iaigceaehdihlnolehbapjfbbfpnlngg?utm_source=chrome-ntp-icon

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, de support et de collaboration multi-écrans. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent à l’informatique et au MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace de 1 à plusieurs sur plusieurs appareils. Plus de 25 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop aujourd’hui, et les partenaires de fabrication tels que Acer, Asus, Dell, Epson, HP, Infocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba et d’autres ont regroupé Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.

Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Les partenaires de Splashtop incluent AT & T, NTT Docomo, KDDI et SoftBank, ainsi que de nombreux revendeurs. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com et www.mirroring360.com. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

