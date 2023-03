Splashtop SOS Teams fournit aux équipes des services informatiques, des services clients et des centres d'assistance une solution rapide et rentable de support à distance sécurisé pour un nombre illimité d'appareils.

* SOS Teams n’est plus disponible pour les nouveaux abonnés à partir du 11-11-22

Amsterdam, Pays-Bas, 9 février 2022 — Splashtop, un leader des solutions d’accès et d’assistance à distance sécurisées et conformes au RGPD de l’UE, a annoncé la sortie de sa dernière solution de support informatique à distance conçue pour le marché européen des petites et moyennes entreprises (PME). Splashtop SOS Teams est désormais généralement disponible dans la plupart des pays européens, fournissant aux services informatiques, au support client et aux équipes du service d’assistance / centre de service une solution rapide, rentable ( prix fixe de 199 euros par an, par technicien pour un nombre illimité d’appareils ) et complète pour le support informatique à distance assisté et sans surveillance.

Splashtop SOS Teams est une application unique à partir de laquelle les techniciens peuvent fournir un support à distance en illimité depuis n'importe quel appareil. Ainsi, même s'ils sont sur le terrain et qu'un événement imprévu se produit, ils peuvent intervenir immédiatement.

« Le télétravail a compliqué la tâche des équipes de support informatique qui doivent fournir un support technique rapide, sécurisé et spécifique à des employés utilisant des appareils et des systèmes d'exploitation multiples et variés, et ce où qu'ils se trouvent », explique Alexander Draaijer, directeur général de Splashtop pour la région EMEA. « Splashtop SOS Teams rend le support à distance simple et abordable pour les PME. Il n'est pas nécessaire de perdre du temps ou de l'argent pour se déplacer jusqu'à l'appareil de l'utilisateur. Un technicien peut simplement se connecter à distance à l'appareil de l'utilisateur à partir de n'importe quel endroit ou dispositif et en prendre le contrôle dès que cela est nécessaire et ainsi résoudre le problème immédiatement grâce à un support sous surveillance. Il est également possible de fournir un support sans surveillance pour effectuer des mises à jour et de la maintenance sur un ou plusieurs terminaux, applications ou systèmes. »

Qui profitera des avantages de Splashtop SOS Teams ?

Les entreprises qui cherchent à améliorer la satisfaction de leurs clients et/ou employés tout en renforçant leur sécurité et en réduisant les coûts du support informatique.

Les employés qui pourront profiter d'un support plus rapide lorsqu'ils seront en télétravail, ce qui leur permettra d'être plus productifs et moins stressés lorsqu'ils rencontreront des problèmes informatiques.

Les techniciens informatiques qui doivent fournir un support à distance sous surveillance rapide et à la demande et résoudre rapidement les problèmes des utilisateurs finaux sur presque tous types d'appareils, y compris des appareils mobiles.

Les équipes informatiques qui doivent gérer des ordinateurs à distance et fournir un support sans surveillance, même en l'absence de l'utilisateur final.

Les équipes informatiques ayant besoin d'une assistance directe en personne pour la mise en place ou le dépannage.

Splashtop SOS Teams offre un rapport qualité-prix imbattable et propose un flux de travail simplifié, des performances élevées, une prise en charge d'un large éventail d'appareils, des autorisations d'utilisation, et respecte les réglementations telles que le GDPR. D'une grande simplicité, cette solution facilite les demandes de support pour les techniciens et les utilisateurs finaux. Elle fournit également tous les outils dont les entreprises ont besoin pour que le support informatique à distance se fasse rapidement et efficacement afin de résoudre les difficultés techniques, telles que le partage d'écran, le transfert de fichiers entre les appareils, le chat avec les utilisateurs, l'enregistrement des sessions, etc.

« Notre priorité absolue est de fournir une solution de support informatique qui améliore réellement la productivité à distance et élimine la frustration technologique », poursuit Draaijer. « Splashtop SOS Teams est vraiment la meilleure solution de support informatique à distance disponible en Europe. De plus, notre sécurité avancée, notre ensemble complet de fonctionnalités et notre support client mondial instantané, joignable par téléphone ou par chat, sont inégalés. »

*Splashtop SOS Teams fait partie d’un portefeuille plus large de solutions d’assistance à distance pour les petites et grandes entreprises. SOS Teams n’est actuellement pas disponible au Royaume-Uni et en Suisse.

À propos de Splashtop

Basé dans la Silicon Valley et à Amsterdam, Splashtop est le leader de l’accès et de l’assistance à distance sécurisés, offrant une expérience en personne dont les utilisateurs ont besoin avec une sécurité à laquelle l’informatique peut faire confiance. Contrairement aux solutions d’accès à distance maladroites et lentes, l’expérience en personne de Splashtop est aussi rapide, simple et sécurisée que d’être devant la machine sur site. Notre qualité 4k à 60 ips avec une fiabilité et une évolutivité de niveau entreprise établit la norme en matière de performances. Splashtop rationalise l’accès et le support pour Windows, Mac, Linux, iOS et Android dans une seule application. L’authentification à deux facteurs et l’authentification unique intégrées, ainsi que la conformité SOC2, GDPR, CCPA et HIPAA offrent une sécurité fiable. Le soutien mondial instantané de Splashtop permet aux utilisateurs de parler directement à un expert, quelle que soit la taille de l’entreprise. Pour en savoir plus, consultez www.splashtop.com.