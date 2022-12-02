Splashtop lance Mirroring360. Affichez sans fil l'écran de votre iPad ou iPhone en utilisant Airplay sur n'importe quel ordinateur. Assistez à la session Splashtop à l'ISTE au stands d'AT&T et HoverCam.
Ce contenu a été traduit automatiquement à l’aide d’une intelligence artificielle et est fourni à titre indicatif uniquement. En cas de divergence ou d’ambiguïté, la version originale en anglais fera foi.
Combiné à Splashtop Classroom, Mirroring360 permet de partager l’écran iOS en miroir avec tous les appareils des étudiants, y compris les autres iPads, Android, PC et Chromebooks. Téléchargez Mirroring360 sur votre ordinateur et transformez-le en récepteur Airplay.
San Jose, CA et ISTE, Atlanta. - 26 juin 2014 -Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce Mirroring360. Mirroring360 vous permet de partager l’écran de votre iPad/iPhone sans avoir besoin de câbles ou d’Apple TV. Une fois installé, Mirroring360 agit comme un récepteur Airplay sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite le sélectionner dans le menu Airplay de votre iPad ou iPhone pour commencer à partager votre travail et vos applications avec tout le monde!
« Mirroring360 nous permet de tirer parti de notre investissement existant dans la technologie de salle de classe en mettant en miroir sans fil notre flotte d’iPads sur les écrans des salles de classe », a déclaré Matt Penner, directeur de la technologie de l’information et de l’enseignement, Val Verde Unified School District. Utilisant Mirroring360 dans un cadre pédagogique a montré une augmentation directe de l’engagement de nos étudiants. Sa facilité d’utilisation et son faible coût nous permettront de le rendre disponible dans chaque salle de classe de manière responsable et rentable.
"Depuis la sortie de Splashtop Classrooms il y a quelques mois, des centaines d'écoles et de districts du monde entier l'utilisent pour accroître à la fois la mobilité des enseignants et l'engagement des élèves. Les enseignants et les administrateurs nous ont dit qu'ils souhaitaient également partager leurs écrans iOS, Android et Chromebook", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Mirroring360 est notre réponse. En commençant par le partage d'écran iOS, les enseignants et les étudiants peuvent accroître l'engagement en classe en utilisant leurs appareils iOS. Et bientôt, les écrans Chromebooks et Android seront également partagés avec le reste de la classe".
Comment allez-vous utiliser Mirroring360 ?
Enseignants - Permettez à vos élèves de partager leurs idées ou leurs travaux sans bouger de leur siège. Il leur suffit de sélectionner votre ordinateur dans le menu Airplay pour afficher leur écran en miroir. Les enseignants peuvent également partager leur écran avec la classe. Combiné à Splashtop Classroom, notre logiciel permet de partager un écran iOS avec des ordinateurs, des iPad/iPhone, des appareils Android et des Chromebook. Aucun achat d’Apple TV n’est nécessaire. Idéal pour votre programme 1:1 ou AVEC !
Animateurs et conférenciers - Effectuez une présentation sans fil à partir de votre iPad ou de votre iPhone, où que vous soyez dans la salle. Permettez aux participants de présenter leur propre contenu ou application sans bouger de leur siège. Faites découvrir n’importe quelle application ou n’importe quel contenu lors de sessions WebEx, join.me ou GoToMeeting.
Formateurs et représentants - Faites la démonstration des dernières fonctionnalités de l’application. Contrôlez la maîtrise des participants en dupliquant l’écran de leur appareil. Partagez des applications internes, des démonstrations de produits et plus encore.
Amateurs de supports multimédias - Partagez vos photos ou votre musique avec votre famille sur un grand écran (via un ordinateur). Installez-vous confortablement et contrôlez l’écran à distance avec votre appareil iOS.
Gamers - Démontrez vos talents de joueur sur grand écran (via un ordinateur), avec des performances et un son exceptionnels pour une expérience ludique et immersive.
Vous allez à l’ISTE (International Society for Technology in Education) à Atlanta? Alors découvrez Mirroring360 et Splashtop sur ces stands:
AT&T - Stand 3348 - Assistez à la présentation de Splashtop le dimanche 29 juin de 12h30 à 13h30 et écoutez Thomas Deng, co-fondateur de Splashtop, parler des solutions de l’entreprise pour l’éducation.
HoverCam - Stand 1854 - Découvrez Splashtop en action avec la révolutionnaire SOLO 8 !
Économisez plus de 40 % immédiatement : Pour une durée limitée, nous proposons chaque licence pour seulement 20 CA$ ( contre 11,99 $ en temps normal). Des remises quantitatives sont également possibles (veuillez contacter sales@splashtop.com pour plus d’informations).
Commencez votre essai gratuit dès aujourd’hui en visitant www.mirroring360.com
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité et de collaboration multi-écrans de sa catégorie, reliant les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les clouds. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder et de contrôler leurs applications, fichiers et données préférés via leurs appareils mobiles. Plus de 16 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d’applications, et des partenaires de fabrication tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d’autres ont expédié Splashtop sur plus de 100 millions d’appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES 2012 » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America de 2013. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.splashtop.com
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.
Contact pour les médias
Alex Shapiro
15.905.4011