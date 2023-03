Splashtop lance Mirroring360. Affichez sans fil l'écran de votre iPad ou iPhone en utilisant Airplay sur n'importe quel ordinateur. Assistez à la session Splashtop à l'ISTE au stands d'AT&T et HoverCam.

Combiné à Splashtop Classroom, Mirroring360 permet de partager l’écran iOS en miroir avec tous les appareils des étudiants, y compris les autres iPads, Android, PC et Chromebooks. Téléchargez Mirroring360 sur votre ordinateur et transformez-le en récepteur Airplay.

San Jose, CA et ISTE, Atlanta. - 26 juin 2014 -Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique multi-appareils et de la collaboration, annonce Mirroring360. Mirroring360 vous permet de partager l’écran de votre iPad/iPhone sans avoir besoin de câbles ou d’Apple TV. Une fois installé, Mirroring360 agit comme un récepteur Airplay sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite le sélectionner dans le menu Airplay de votre iPad ou iPhone pour commencer à partager votre travail et vos applications avec tout le monde!

« Mirroring360 nous permet de tirer parti de notre investissement existant dans la technologie de salle de classe en mettant en miroir sans fil notre flotte d’iPads sur les écrans des salles de classe », a déclaré Matt Penner, directeur de la technologie de l’information et de l’enseignement, Val Verde Unified School District. Utilisant Mirroring360 dans un cadre pédagogique a montré une augmentation directe de l’engagement de nos étudiants. Sa facilité d’utilisation et son faible coût nous permettront de le rendre disponible dans chaque salle de classe de manière responsable et rentable.

"Depuis la sortie de Splashtop Classrooms il y a quelques mois, des centaines d'écoles et de districts du monde entier l'utilisent pour accroître à la fois la mobilité des enseignants et l'engagement des élèves. Les enseignants et les administrateurs nous ont dit qu'ils souhaitaient également partager leurs écrans iOS, Android et Chromebook", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Mirroring360 est notre réponse. En commençant par le partage d'écran iOS, les enseignants et les étudiants peuvent accroître l'engagement en classe en utilisant leurs appareils iOS. Et bientôt, les écrans Chromebooks et Android seront également partagés avec le reste de la classe".

Comment allez-vous utiliser Mirroring360 ?

Éducateurs – Laissez vos élèves partager leurs idées ou leurs devoirs sans bouger de leur siège. Les étudiants sélectionnent simplement votre ordinateur dans le menu Airplay pour refléter leur écran. Les enseignants peuvent également partager leur écran avec la classe. Combiné à Splashtop Classroom, il permet à l’écran iOS en miroir d’être screencast sur les ordinateurs, iPads / iPhones, appareils Android et Chromebooks. Pas besoin d’acheter Apple TV. Idéal pour votre programme 1:1 ou BYOD!

Instructeurs et présentateurs – Présentez sans fil depuis votre iPad ou iPhone n’importe où dans la salle. Laissez les autres présenter leur propre contenu ou applications sans bouger de leur siège. Présentez une application ou un contenu sur une session WebEx, join.me ou GoToMeeting.

Formateurs et démonstrateurs – Présentez les dernières fonctionnalités de l’application. Testez l’expertise des participants en mettant en miroir leur appareil. Partagez des applications internes, des démonstrations de produits et plus encore.

Passionnés de médias – Partagez vos photos ou votre musique avec votre famille sur un grand écran (via un ordinateur). Asseyez-vous et contrôlez l’écran à distance avec votre appareil iOS.

Joueurs – Montrez vos compétences de jeu sur un grand écran (via un ordinateur), avec des performances et un son exceptionnels pour une expérience agréable et immersive.

Vous allez à l’ISTE (International Society for Technology in Education) à Atlanta? Alors découvrez Mirroring360 et Splashtop sur ces stands:

AT&T - Stand 3348 - Assistez à la session de Splashtop le dimanche 29 juin de 12h30 à 13h30 et écoutez Thomas Deng, cofondateur de Splashtop, discuter des solutions éducatives de Splashtop.

HoverCam - Stand 1854 - voyez Splashtop en action avec le révolutionnaire SOLO 8!

Économisez plus de 40 % immédiatement : Pour une durée limitée, nous proposons chaque licence pour seulement $6.99 ( contre 11,99 $ en temps normal). Des remises quantitatives sont également possibles (veuillez contacter sales@splashtop.com pour plus d’informations).

Commencez votre essai gratuit de 14 jours dès aujourd’hui en visitant www.mirroring360.com



