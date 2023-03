Splashtop lance le récepteur Mirroring360 et l'application Mirroring Assist, la première solution dans l'industrie soutenant la mise en miroir de l'iOS9

Partage d'écran Airplay d'iOS9 vers Windows et MAC sur tous les réseaux, résolvant les problèmes de conversation réseau associés à Bonjour aux fins de Airplay

San Jose, CA - 9 septembre 2015 - Splashtop Inc., le leader mondial de l’accès, du support et de la collaboration multi-écrans, annonce que Mirroring360 AirPlay Receiver est la première solution de l’industrie à prendre en charge iOS9 Airplay Mirroring. Mirroring360 vous permet de diffuser ou de mettre en miroir votre musique, vos films, vos séries TV, vos photos, vos jeux et vos applications depuis votre appareil iOS vers n’importe quel appareil, y compris Windows, MAC et Android. Une fois installé, Mirroring360 Receiver transforme votre Windows ou MAC en récepteur AirPlay. Vous pouvez ensuite découvrir et sélectionner l’appareil dans le menu AirPlay de votre iPad, iPhone, iPod Touch et MAC pour commencer à diffuser et à mettre en miroir!

"Mirroring360 pour Windows et MAC est déjà apprécié par des centaines de milliers de personnes, notamment parmi les enseignants et les présentateurs d'entreprises", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos utilisateurs le support iOS9".

Comment allez-vous utiliser Mirroring360 ?

Éducateurs – Laissez vos élèves partager leurs idées ou leurs devoirs sans bouger de leur siège. Les étudiants sélectionnent simplement votre ordinateur dans le menu Airplay pour refléter leur écran. Les enseignants peuvent également partager leur écran avec la classe. Combiné à Splashtop Classroom, il permet à l’écran iOS en miroir d’être screencast sur les ordinateurs, iPads / iPhones, appareils Android et Chromebooks. Idéal pour votre programme 1:1 ou BYOD!

Instructeurs et présentateurs – Présentez sans fil depuis votre iPad ou iPhone n’importe où dans la salle. Laissez les autres présenter leur propre contenu ou applications sans bouger de leur siège. Présentez une application ou un contenu sur une session WebEx, join.me ou GoToMeeting.

Formateurs et démonstrateurs – Présentez les dernières fonctionnalités de l’application. Testez l’expertise des participants en mettant en miroir leur appareil. Partagez des applications internes, des démonstrations de produits et plus encore.

Passionnés de médias – Partagez vos photos ou votre musique avec votre famille sur un grand écran (via un ordinateur). Asseyez-vous et contrôlez l’écran à distance avec votre appareil iOS.

Joueurs – Montrez vos compétences de jeu sur un grand écran (via un ordinateur), avec des performances et un son exceptionnels pour une expérience agréable et immersive.

En outre, Mirroring Assist a été mis à jour pour faciliter le déploiement et la gestion de Mirroring360 pour les grandes écoles et organisations. Mirroring360 permet aux présentateurs, enseignants et étudiants de partager sans fil les écrans de leurs appareils (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) avec n'importe quel ordinateur ou écran intelligent.

Mirroring Assist permet l'utilisation d'une découverte basée sur le code QR pour connecter les appareils iOS aux ordinateurs, en contournant Bonjour. Vous pouvez mettre en miroir les écrans de votre iPad ou iPhone sur différents sous-réseaux et VLAN, à condition que les réseaux soient routables. Ce nouvel outil a des implications importantes sur la facilité de déploiement dans les grandes écoles et les entreprises :

Les administrateurs informatiques n'ont pas besoin de reconfigurer les réseaux de l'école pour Bonjour, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Les administrateurs informatiques peuvent désactiver la diffusion de Bonjour, ce qui permet d'éviter un trafic réseau inutile. De plus, cela permet d'éviter le problème où le dispositif iOS découvrirait une grande liste d'ordinateurs au démarrage d'AirPlay.

"Mirroring360 résout bon nombre de nos problèmes de connexion d'un iPad sur notre réseau scolaire. Nous avons travaillé pendant très longtemps pour faire fonctionner AirPlay sans succès", explique Rick Meyer, animateur et instructeur en technologie dans les écoles publiques de Sidney. "Il y a enfin quelque chose de facile à utiliser et qui n'est pas un fardeau pour notre personnel informatique".

La mise à jour de Mirroring360 inclut également des fonctionnalités et des outils pour faciliter les déploiements à grande échelle dans les écoles et les districts, tels qu’un .msi Options de configuration du package et des préréglages. Pour en savoir plus : www.mirroring360.com/mirroring-assist.

Mirroring360 est actuellement en promotion à $14.99 (prix réduit de 50 %). Mirroring Assist est téléchargeable gratuitement sur l’App Store : https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d'assistance et de collaboration entre écrans, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les nuages. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux personnes d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Les produits de collaboration tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent un partage d'écran efficace de 1 à plusieurs entre les appareils. Plus de 18 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.

Cette solution d’accès aux applications et aux postes de travail à distance les plus performantes est un moyen plus rapide, plus facile et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité VPN mobile et RDP sur WAN. Splashtop a remporté le prestigieux prix du « Produit le plus innovant » de PC World, le « Best of What’s New » de Popular Science, le prix « Best of CES » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et des revendeurs supplémentaires. La société a son siège social à San Jose, en Californie, avec des bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, visitez www.splashtop.com

et www.mirroring360.com. Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

