Splashtop introduit la réalité augmentée pour le support à distance

Splashtop AR permet aux techniciens à distance de voir et de résoudre facilement et plus rapidement les problèmes technologiques sur site et ainsi de réduire les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation, d’augmenter la productivité et d’améliorer la satisfaction des clients/employés.

12 avril 2022, Cupertino, Californie – Splashtop, leader en matière de solutions sécurisées d’accès et de support à distance, a annoncé aujourd’hui le lancement de Splashtop AR, un outil de support à distance en réalité augmentée qui permet aux techniciens hors site de voir, de dépanner et de résoudre rapidement les problèmes techniques sur site grâce au partage du capteur vidéo d’un dispositif mobile et aux annotations interactives.

« La réalité augmentée est une évolution et une extension naturelles du support à distance pour des secteurs comme le service sur site, la maintenance et la réparation, le commerce de détail, l'hôtellerie et la fabrication », a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop. « Le fait de pouvoir voir le problème permet aux techniciens à distance d'identifier et de résoudre rapidement un problème ou de partager des informations directement avec le personnel sur place. Cela permet d'améliorer le temps de résolution, de réduire les temps d'arrêt, d'économiser sur les dépenses d'exploitation et, au final, de réduire la frustration liée à la technologie pour les employés et les clients. »

Selon Aberdeen Research, les temps d’arrêt non planifiés, toutes entreprises confondues, peuvent coûter aux entreprises jusqu’à 260 000 dollars par heure. L’envoi d’un technicien sur un site pour une réparation technique est une dépense quantifiable, qui comprend les coûts de main-d’œuvre, le temps de déplacement et les tâches administratives associées. Un support informatique à distance assisté par réalité augmentée permet à une équipe informatique centralisée de s’occuper du support de l’ensemble de l’entreprise ou de la clientèle et réduit les interventions sur site.

Disposer d'une équipe d'assistance informatique à distance centralisée comptant plusieurs employés permet également de mettre les connaissances en commun, ce qui rend chaque réparation à distance beaucoup moins longue. Et si une intervention sur site s'avère nécessaire, un premier diagnostic à distance vous permet de mobiliser le bon technicien, avec les bonnes pièces ou le bon matériel, avant d'envoyer une personne pour procéder à la réparation.

Paniceus Systems, qui assure le support informatique de Peter Pane, une franchise de restaurants en pleine expansion qui exploite 46 restaurants en Allemagne et en Autriche, a réduit de 50 % le temps d’indisponibilité de ses appareils grâce à Splashtop AR. « Joindre les employés en visio et essayer de les guider pour résoudre le problème est une chose. Mais avec Splashtop AR, je peux les accompagner virtuellement et pointer des éléments directement sur l’écran. Cela nous rend le support bien plus facile », a déclaré Björn Runge, responsable du service informatique de Paniceus. « Désormais, le service informatique peut leur dire "laissez-moi regarder" et l’utilisateur peut alors observer le technicien pointer directement des éléments et ajouter des annotations dans la vidéo partagée. N’importe quel utilisateur peut le faire. Résoudre des problèmes tels que des câbles à remplacer, effectuer des redémarrages, etc. est vraiment très facile ».

Comment fonctionne Splashtop AR

Splashtop AR est facile à utiliser. Les techniciens à distance se connectent simplement par le biais du capteur vidéo d’un dispositif mobile et visualisent l’environnement en direct comme s’ils étaient sur place. Une fois qu’ils ont un visuel sur le problème, ils peuvent collaborer avec le personnel sur place comme s’ils travaillaient côte à côte. En outre, grâce aux annotations de la réalité augmentée, ils peuvent résoudre les problèmes jusqu’à 50 % plus rapidement sans avoir à envoyer un technicien sur place.

Avantages de Splashtop AR :

Résolvez les problèmes plus rapidement : réduisez les temps d'arrêt en guidant à distance le personnel sur site pour résoudre les problèmes grâce à des annotations interactives en réalité augmentée et à une communication bidirectionnelle.

Augmentation de la productivité des techniciens : permettez aux techniciens de prendre en charge plusieurs sites éloignés et de réduire le nombre d'interventions sur le terrain grâce aux capacités de diagnostic et de dépannage à distance.

Mettez les connaissances en commun et collaborez : donnez au personnel non technique sur site les moyens de résoudre les problèmes et aidez les apprentis sur le terrain lorsqu'ils ont besoin de conseils techniques de niveau 2.

Améliorez la satisfaction des clients et des employés: augmentez la résolution au premier appel en guidant les employés ou les clients pour résoudre les problèmes techniques avec l'aide d'un technicien à distance expérimenté.

* Splashtop AR est disponible en tant que module complémentaire de Splashtop Enterprise, une solution unifiée d’accès et de support à distance sécurisés.

