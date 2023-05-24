Splashtop finaliste hautement recommandé aux TI Europa Channel Awards de 2023.

Splashtop est finaliste avec mention spéciale aux IT Europa Channel Awards 2023
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IT Europa récompense Splashtop pour un projet innovant impliquant le support à distance de solutions d’affichage dynamique immersives à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.
CUPERTINO, Californie, 24 mai 2023 - Splashtop célèbre aujourd’hui sa récente distinction aux IT Europa Channel Awards en tant que fournisseur hautement recommandé dans la catégorie Solution d’application verticale de l’année pour sa collaboration innovante avec Beyond Digital Solutions. Beyond Digital Solutions.
Beyond Digital Solutions est une agence de marketing qui conçoit des solutions numériques immersives afin d’influencer la façon dont le public interagit avec les marques. Leur équipe utilise la solution Splashtop Enterprise pour renforcer leurs capacités de support à distance pour les 7 000 affichages numériques qu’elle gère pour des clients dans toute l’Europe, aux États-Unis et au Canada. Les gains d’efficacité qui en résultent permettent à Beyond Digital Solutions de résoudre 90 % des problèmes à distance, minimisant ainsi les perturbations et économisant une moyenne de 24 000 kilomètres en déplacements, ainsi que quatre tonnes d’émissions de CO2 par client.
« Splashtop répondait à toutes nos attentes. Avec une solution unique et évolutive, nous pouvions contrôler à distance nos écrans partout et prendre en charge une grande variété d’appareils pour les clients et le personnel interne. Le tout avec un logiciel facile à utiliser et sécurisé, qui peut être activé à la demande, » rapporte Michael Thompson, architecte numérique et expert en affichage dynamique.
Les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop ont permis à Beyond Digital Solutions de réduire ses coûts et de renforcer la satisfaction de ses clients :
Minimiser les temps d’arrêt de leurs campagnes d’affichage dynamique : Splashtop a permis à son service desk de vérifier et de prendre en charge facilement plus de 200 machines par jour, remplaçant les interventions sur site par seulement quelques clics à distance.
Gagner en flexibilité et en compétitivité : avec la possibilité de gérer n’importe quel logiciel à distance, Beyond Digital a pu créer des campagnes numériques sur mesure pour ses clients.
Assister les clients et les employés avec un outil de support à distance sécurisé et facile d’utilisation : activé à la demande sans installation locale ni effort de maintenance.
Permettre aux techniciens d’opérer simultanément sur la même machine : sans être déconnectés de leur session, pour un processus de dépannage plus efficace.
Permettre aux employés de travailler à distance à partir de leurs propres appareils : avec un support rapide et un accès à des postes de travail et des programmes de pointe, quel que soit leur système d’exploitation.
« Chez Splashtop, nous transformons la façon dont les entreprises assistent leurs activités grâce à l’informatique, des tâches quotidiennes aux applications IoT, et notre récente distinction décernée par IT Europa atteste de notre engagement à offrir l’excellence », commente Alexander Draaijer, directeur général de Splashtop EMEA. « Nos capacités de support à distance ont prouvé leur efficacité pour stimuler l’innovation, comme en témoigne notre projet phare avec Beyond Digital Solutions. Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde du support IoT, et nous nous réjouissons de continuer à fournir des solutions qui changent la donne pour les entreprises du monde entier. »
Splashtop est l’un des principaux fournisseurs de solutions d’accès et de support à distance sécurisés pour les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que pour les grandes entreprises, dans tous les secteurs verticaux du monde, y compris les médias et le divertissement, l’éducation, les services financiers, les soins de santé, les transports et plus encore. Splashtop a récemment reçu le Prix du produit le mieux noté 2023 de TrustRadius, un prix entièrement basé sur les commentaires des clients. Pour en savoir plus, visitez Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com