Splashtop finaliste hautement recommandé aux TI Europa Channel Awards de 2023.

TI Europa récompense Splashtop pour un projet innovant impliquant le support à distance,



CUPERTINO, Calif..., 24 mai 2023 - Aujourd'hui, Splashtop célèbre sa récente reconnaissance aux TI Europa Channel Awards en tant que fournisseur hautement recommandé dans la catégorie Solution d'application verticale de l'année pour l'application client innovante de Splashtop avec Beyond Digital Solutions....

Beyond Digital Solutions est une agence de communication qui conçoit des solutions numériques immersives qui influencent la façon dont les gens interagissent avec les marques. Ils utilisent la solution Splashtop Enterprise pour améliorer leurs capacités de support à distance,





Les solutions primées de Splashtop accès à distance et support à distance,

ont permis à Beyond Digital Solutions de réduire les coûts et d'améliorer la satisfaction des clients :

Minimiser les temps d'arrêt de leurs campagnes d'affichage numérique. Splashtop a permis à leur service d'assistance de vérifier et de prendre en charge facilement plus de 200 machines par jour, en remplaçant les visites sur place par quelques clics à distance.

Gagne en flexibilité et en compétitivité. Avec la possibilité de choisir et de gérer n'importe quel logiciel à distance, Beyond Digital pouvait créer des campagnes numériques sur mesure pour ses clients.

Soutiens les clients et les employés grâce à un outil de support à distance sécurisé et non invasif. Activé à la demande, sans installation locale ni maintenance nécessaire.

Permet au personnel de TI d'accéder et d'opérer sur la même machine simultanément , sans être déconnecté de leurs sessions, pour un processus de dépannage plus efficace.

Permettre aux employés de travailler à distance depuis leurs propres appareils. Avec une assistance ponctuelle et un accès à des postes de travail et des programmes haut de gamme, quel que soit leur système d'exploitation.

"Chez Splashtop, nous changeons la façon dont les entreprises prennent en charge tout ce qui va du travail quotidien aux applications IoT, et notre récente reconnaissance par TI Europa valide notre engagement en faveur de l'excellence", a déclaré Alexander Draaijer, directeur général de Splashtop EMEA. "Notre support à distance,



Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com