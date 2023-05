Splashtop remporte le prix 2023 TrustRadius Top Rated Award deux années de suite

Splashtop reconnu une fois de plus pour son expérience utilisateur et son soutien à la clientèle exceptionnels dans bureau à distance Chrome et support à distance,



CUPERTINO, Californie, 10 mai 2023 -Splashtop, leader des solutions à distance qui simplifient le monde du travail en tout lieu, est fier d'annoncer que TI a été nommé lauréat du TrustRadius Top Rated Award 2023 dans les deux catégories bureau à distance Chrome et support à distance,



"Splashtop a remporté les prix Top Rated dans les catégories support à distance,



Le PDG de Splashtop, Mark Lee, a exprimé sa gratitude et sa fierté pour les réalisations de l'entreprise en déclarant : "Notre stratégie de croissance centrée sur le client et axée sur le produit nous a permis de mettre continuellement sur le marché les meilleurs produits. Nous nous efforçons d'offrir à nos utilisateurs une expérience exceptionnelle, soutenue par une assistance clientèle réactive. Le fait de remporter ces prix TrustRadius Top Rated témoigne de notre recherche incessante de l'excellence dans le secteur."

En tant que chef de file dans le domaine de l'accès à distance et des solutions de soutien, Splashtop offre une plateforme conviviale à prix concurrentiel avec des caractéristiques de sécurité à la fine pointe de l'industrie. L'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins des clients distingue TI de ses concurrents, garantissant aux utilisateurs le plus haut niveau de satisfaction.

L'obtention d'un prix Top Rated souligne la crédibilité de Splashtop et son engagement à fournir les meilleures solutions d'accès à distance et de soutien sur le marché. Les évaluateurs de TrustRadius ont fait l'éloge de la plateforme pour sa facilité d'utilisation, sa sécurité et son assistance.

Vois ce que disent les clients :

"Splashtop permet à notre équipe de conception 2D & 3D d'interagir avec des logiciels installés sur des systèmes de bureau qui peuvent être gourmands en CPU. Nous pouvons mettre les rendus en file d'attente pour les traiter sans alourdir les ordinateurs distants qui manquent de ressources. Splashtop a été un outil fiable pour notre petite équipe tout en étant rentable." Directeur, Marketing & Société de publicité

"Par rapport à d'autres outils, j'ai trouvé en Splashtop un produit dont je n'ai pas à me soucier une fois que TI est installé. Le plus souvent, les outils de support à distance,

Gestionnaire TI, enseignement supérieur

"Excellent produit à un excellent prix ! Il m'a permis d'économiser de l'argent, du temps et du stress. Près de trois ans plus tard, je suis toujours aussi heureux." Directeur TI, fournisseur de services TI

Pour plus d'informations sur les solutions primées d'accès à distance et de soutien de Splashtop, visite le site Splashtop.com.

À propos de Splashtop

Splashtop est un chef de file dans les solutions qui simplifient le monde du travail partout. Ses solutions pour le travail hybride et TI / MSP support à distance,

Splashtop.com

A propos de TrustRadius

TrustRadius est un site d'évaluation de confiance pour les technologies commerciales, au service des acheteurs et des vendeurs. La plateforme aide les acheteurs à prendre de meilleures décisions concernant les produits en se basant sur des avis impartiaux et perspicaces, tout en aidant les vendeurs à exploiter et à mettre à l'échelle la voix authentique de leurs clients. TrustRadius compte plus de 680 000 avis et évaluations vérifiés dans plus de 400 catégories de logiciels. Pour en savoir plus, visite le site www.trustradius.com