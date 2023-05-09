Splashtop remporte le prix 2023 TrustRadius Top Rated Award deux années de suite

Splashtop remporte le prix 2023 TrustRadius Top Rated Award pour la deuxième année consécutive
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Splashtop est à nouveau récompensé pour son expérience utilisateur et son support client exceptionnels dans les catégories bureau à distance et support à distance
CUPERTINO, Californie, 10 mai 2023 -Splashtop, leader des solutions de télétravail qui simplifient le quotidien du monde connecté, est fier d’annoncer qu’il a été nommé lauréat du prix TrustRadius Top Rated Award 2023 dans les catégories Bureau à distance et Support à distance. Cette prestigieuse reconnaissance est entièrement basée sur les avis et la satisfaction des clients, soulignant l’engagement de Splashtop en matière d’expérience client et d’assistance à la clientèle.
« Splashtop a remporté les prix Top Rated dans les catégories Bureau à distance et Support à distance », indique Megan Headley, vice-présidente de la recherche chez TrustRadius. « Ces distinctions sont basées directement sur les commentaires des clients et aident les acheteurs de logiciels à prendre de meilleures décisions d’achat en indiquant les produits qui offrent des niveaux élevés de la satisfaction client. »
Mark Lee, PDG de Splashtop, a exprimé sa gratitude et sa fierté à l’égard des réalisations de l’entreprise en déclarant : « Notre stratégie de croissance axée sur les clients et les produits nous a permis de mettre continuellement sur le marché les meilleures solutions. Nous sommes déterminés à offrir à nos utilisateurs une expérience client exceptionnelle, accompagnée d’un service clientèle réactif. L’obtention de ces prix TrustRadius Top Rated Awards témoigne de notre constante recherche de l’excellence dans le secteur. »
En tant que leader dans le domaine des solutions d’accès et de support à distance, Splashtop offre une plateforme conviviale à des prix compétitifs avec des fonctions de sécurité de pointe. L’engagement de la société à répondre aux besoins de ses clients la distingue de ses concurrents, garantissant aux utilisateurs le plus haut niveau de satisfaction.
L’obtention du prix Top Rated souligne la fiabilité et l’engagement de Splashtop à fournir les meilleures solutions d’accès et de support à distance sur le marché. Les évaluateurs de TrustRadius ont fait l’éloge de la plateforme pour sa facilité d’utilisation, sa sécurité et son support.
Vois ce que disent les clients :
« Splashtop permet à notre équipe de conception 2D et 3D de travailler avec des logiciels installés sur des ordinateurs sur site et qui peuvent être gourmands en ressources processeur. Nous pouvons mettre les tâches de traitement en file d’attente sans surcharger les ordinateurs distants qui ne disposent pas des ressources nécessaires. Splashtop est un outil fiable pour notre petite équipe, tout en étant économique. »Directeur, entreprise de marketing et de publicité
« Comparé à d’autres outils, Splashtop est un produit dont je n’ai pas à me soucier une fois qu’il est installé. Le plus souvent, les outils de support à distance sont indispensables en cas d’urgence et, contrairement à d’autres, Splashtop ne m’a jamais déçu dans ces situations. Il est facile à utiliser et je peux m’en servir à partir de n’importe quel appareil dont je dispose en cas d’urgence. »Responsable informatique, établissement d’enseignement supérieur
« Excellent produit à un excellent prix ! Il m’a permis d’économiser de l’argent et du temps, tout en m’épargnant du stress. Près de trois ans plus tard, je suis toujours aussi satisfait. »Directeur informatique, fournisseur de services informatiques
Pour plus d’informations sur les solutions primées d’accès et de support à distance de Splashtop, visitez le site Splashtop.com.
À propos de Splashtop
Splashtop est un leader dans les solutions qui simplifient le monde du télétravail. Ses produits pour le travail hybride et le télétravail au sein des équipes informatiques et des MSP offrent une expérience rapide, simple et sécurisée. La technologie brevetée haute performance de Splashtop est capable est capable de fournir une qualité 4K HD, de prendre en charge plusieurs moniteurs et d’atteindre 60 images par seconde avec une latence ultra-faible. Splashtop est livré avec des fonctions de sécurité et de conformité avancées, une compatibilité étendue avec les appareils et un service client réactif. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 250 000 entreprises, dont 85 % des sociétés du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde entier. Splashtop.com
À propos de TrustRadius
TrustRadius est un site d’évaluation de confiance pour les technologies d’entreprise, au service des acheteurs et des vendeurs. La plateforme aide les acheteurs à prendre de meilleures décisions sur les produits en se basant sur des avis impartiaux et pertinents, tout en aidant les fournisseurs à tirer parti des réels commentaires de leurs clients et à les mettre à profit. TrustRadius compte plus de 680 000 avis et évaluations vérifiés dans plus de 400 catégories de logiciels.Pour en savoir plus, visitez le site www.trustradius.com