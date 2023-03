Splashtop offre aux enseignants plus de liberté, de collaboration et un accès facile à l’itinérance et à l’interaction en classe

Au FETC, la promesse de la mobilité dans la salle de classe prend forme avec deux applications primées, Splashtop for Business et Splashtop Whiteboard

Splashtop est le leader des ventes d'accès à distance avec plus de 12 millions d'utilisateurs

Splashtop au FETC, stand 1425

FETC 2013 — ORLANDO, Floride et SAN JOSE, Californie — 30 janvier 2013 — Splashtop Inc., le leader mondial de la collaboration multi-appareils et de l’accès à distance, a souligné au FETC comment l’application d’accès à distance la plus vendue Splashtop for Business etle tableau blanc primé Splashtop offrent une mobilité et une collaboration accrues aux établissements d’enseignement.

Des démonstrations de produits Splashtop sont disponibles sur le stand 1425 à FETC 2013, la première conférence nationale sur les technologies de l'éducation de la maternelle à la 12e année, qui se tiendra du 28 au 31 Janvier au Orange County Convention Center, à Orlando, en Floride.

"L'innovation dans le domaine de l'éducation est une priorité pour nous", a déclaré Mark Lee, PDG et cofondateur de Splashtop, Inc. "Depuis son introduction l'année dernière, Splashtop for Business gagne du terrain parmi les établissements d'enseignement qui cherchent à maximiser la technologie mobile dans leurs salles de classe. De plus, les enseignants adorent le tableau blanc interactif qui leur permet de s'engager et de superviser les travaux des élèves aux quatre coins de leur classe".

Dans un district scolaire de Californie du Sud, plus de 800 enseignants ont été équipés d'iPads et de l'application Whiteboard de Splashtop. Les enseignants du Val Verde Unified School District apprécient de ne plus être attachés à leur ordinateur de bureau et peuvent désormais se déplacer librement dans la classe avec leur iPad tout en s'engageant directement auprès des élèves et en surveillant leur travail. Ils peuvent également envoyer aux parents des exemples en temps réel du travail de leurs enfants.

Avec Splashtop for Business, les établissements d'enseignement obtiennent:

Simple – Configuration facile pour les services informatiques et les enseignants afin que les enseignants puissent accéder à leurs PC à distance à partir d’iPads et de tablettes.

Sécurisé – Des politiques de groupe personnalisables et robustes pour garantir un accès à distance sécurisé uniquement aux personnes autorisées.

Souple – Les modèles de licence et de tarification vont des petites aux grandes installations.

Avec Splashtop Whiteboard, les enseignants peuvent:

Soyez libre de vous déplacer – Les enseignants ne sont plus attachés à l’avant de la classe; Ils peuvent librement collaborer avec les étudiants et les surveiller.

Annoter – Utilisez des gestes pour dessiner sur le contenu et le surligner à l’aide de stylos de différentes couleurs et tailles. Prenez des instantanés de l’écran et envoyez-les par courriel aux élèves et aux parents.

Engager – Le contenu multimédia enrichi est lu en haute définition sur une tablette. Révélez lentement du texte ou des images pour garder un public concentré à l’aide de l’outil Ombre d’écran.

Travailler à distance – Accédez au bureau de leur salle de classe à partir de leur tablette à partir d’autres emplacements de l’école ou de la maison, ce qui permet un maximum de commodité et de productivité.

Pour plus d'informations à propos de Splashtop, veuillez visiter https://www.splashtop.com ; suivez le blog de l'entreprise à https://www.splashtop.com/blog , sur Facebook https://www.facebook.com/Splashtop et sur Twitter @Splashtop .

Prix et disponibilité

Splashtop for Business est disponible à l'achat sur le site Web de Splashtop à l'adresse www.splashtop.com/business#pricing-tab. Des tarifs éducatifs spéciaux sont disponibles sur demande.

Splashtop Whiteboard pour iPad est disponible au prix de 19,99 USD sur l'App Store d'Apple. Splashtop Whiteboard pour Android, Nook et Kindle Fire peut être téléchargé pour 9,99 USD. Visitez le site www.splashtop.com/whiteboard pour plus d'information sur Splashtop Whiteboard.

Ressources de soutien

Accueil Splashtop: www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/business

www.splashtop.com/whiteboard

www.splashtop.com/splashtop2

https://www.splashtop.com/streamer

www.splashtop.com/splashtop2#performance-tab

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et le cloud. Aujourd'hui, plus de 12 millions d'utilisateurs profitent du confort de Splashtop Remote Desktop, qui figure au Top 25 des meilleures ventes d'applications pour iPad de tous les temps de l'App Store d'Apple. Splashtop offre des performances supérieures et une grande facilité d'utilisation aux utilisateurs d'iOS, d'Android, de RIM, de Windows et de MAC qui souhaitent accéder à distance à leur bureau, à leurs applications et à leurs données, à tout moment et en tout lieu.

Capitalisant sur les tendances AVEC/CYOD, Splashtop for Business est une solution de bureau à distance sécurisée et performante conçue pour mobiliser la main-d'œuvre en quelques minutes, dans le respect total des politiques IT de l'entreprise. Il fournit une console centralisée pour surveiller, gérer, activer/désactiver et auditer l'accès à distance des employés aux applications et aux données sur les ordinateurs et dans les nuages. De nombreuses organisations adoptent Splashtop for Business comme un moyen plus rapide et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et les problèmes de performances des RDP sur le réseau étendu, ainsi que d'adapter et d'accélérer l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) existante pour la main-d'œuvre mobile du savoir. Splashtop s'associe également avec des fournisseurs de gestion d'appareils mobiles (MDM), des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs de réseaux de sécurité et des fournisseurs de services pour offrir aux entreprises des solutions SaaS et sur site flexibles.

Splashtop Whiteboard permet aux enseignants et aux élèves de transformer leur iPad, leur tablette Android, B&N NOOK ou Amazon Kindle Fire en un tableau blanc interactif mobile à une fraction du coût d'un IWB traditionnel. Les enseignants peuvent collaborer, annoter et partager le programme et le contenu dans de nombreux formats, y compris Flash, avec tous les élèves tout en se promenant dans la classe. Anywhere Access Pack est un module complémentaire de Splashtop 2 qui permet aux utilisateurs d'accéder de manière transparente à leurs ordinateurs via la 3G/4G, Internet et les pare-feu, en utilisant notre Splashtop Bridging Cloud™, une infrastructure mondiale de serveurs relais aux États-Unis, en Europe et en Asie. Splashtop Bridging Cloud offre une sécurité, une fiabilité et des performances mondiales de premier ordre.

Investi par Storm Ventures, DFJ, NEA et SAP Ventures, Splashtop dirige la mobilité et du cloud computing. Il améliore la productivité et la collaboration en permettant aux utilisateurs d'accéder à des applications, des données et des services sur n'importe quel appareil. Pour plus d'informations sur Splashtop, veuillez consulter le site https://www.splashtop.com.

