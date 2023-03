Splashtop étend la technologie d'assistance à distance aux appareils mobiles Kyocera

Kyocera ajoute le support à distance à la demande pour les appareils robustes avec l'application Splashtop SOS

SAN JOSE, Californie, jeudi 19 novembre 2020 – Splashtop Inc., le leader mondial des solutions d’accès et d’assistance à distance, a étendu son soutien technologique aux téléphones mobiles durcis de Kyocera en Amérique du Nord. Après avoir obtenu le consentement du client, les techniciens de Kyocera pourront désormais accéder à distance et prendre le contrôle des appareils des clients avec l’application Splashtop SOS pour assurer un support technique plus rapide et plus précis.

Après avoir téléchargé l'application Splashtop SOS, les clients mobiles de Kyocera n'ont qu'à ouvrir l'application pour obtenir un code de session unique à partager avec leur technicien d'assistance Kyocera. Le technicien peut utiliser ce code pour lancer une session d'accès à distance à l'appareil Kyocera.

Les techniciens verront l'écran du téléphone portable sur leur propre ordinateur et, avec la permission du client, pourront le contrôler à distance pour dépanner comme s'ils contrôlaient le téléphone de l'utilisateur en personne.

"Kyocera est depuis longtemps un leader sur le marché des appareils robustes", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Avec Splashtop, Kyocera peut offrir à ses clients une assistance à distance immédiate pour résoudre les problèmes le plus rapidement possible".

"La sécurité est de la plus haute importance, et le fait de savoir qu'ils ont une base de clients de 200 000 entreprises dans le monde entier — y compris des banques, des gouvernements et des services de police — qui utilisent Splashtop en toute sécurité pour résoudre rapidement leurs problèmes a été crucial dans notre décision d'utiliser Splashtop", a déclaré Vipul Dalal, directeur général du groupe Équipement de communication de Kyocera.

L'application Splashtop SOS prend en charge les appareils mobiles robustes de Kyocera, qui sont construits avec la protection étanche Mil-Spec 810G et IP68 pour une communication fiable dans des conditions de travail difficiles, souvent à distance. L'assistance technique dans les endroits éloignés peut être difficile, mais l'application SOS peut être utilisée pratiquement partout.

À propos de Kyocera

https://kyoceramobile.com/

À propos de Splashtop