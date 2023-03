Splashtop élargit sa gamme de produits d'accès distant sécurisé aux ordinateurs avec l'authentification unique

SAN JOSE, Californie, 15 avril 2020 – Splashtop Inc, un leader dans les solutions d'accès et de support à distance, a annoncé aujourd'hui l'intégration avec le Single Sign On (SSO) pour permettre une authentification centralisée des clients et augmenter la sécurité. Splashtop avec SSO peut facilement évoluer pour prendre en charge une large gamme d'appareils, y compris Windows, Mac, iOS, Android et Chromebook. Splashtop comprend des fonctions de déploiement de masse pour faciliter le processus de prise en charge et de mise en service du travail à domicile pour tous les employés.

"Afin de soutenir nos clients qui sont confrontés à des menaces et des cyberattaques accrues, notre capacité de SSO offre une sécurité renforcée et répond aux exigences réglementaires et de conformité", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Avec les récentes directives COVID-19 relatives aux abris sur place, de nombreuses entreprises ont pu tirer parti du SSO pour déployer en masse des capacités de travail à domicile pour leurs employés".

Authentification sûre et facile grâce au SSO pour Splashtop

Les organisations et les entreprises utilisent le SSO afin que les employés puissent utiliser leurs identifiants d'identité compatibles avec le langage de balisage des assertions de sécurité (SAML) pour se connecter. De cette façon, les organisations peuvent s'assurer que les mots de passe des employés répondent aux exigences de conformité et de sécurité. Intégré au SSO, Splashtop prend en charge l'authentification des dispositifs ainsi que l'authentification à deux facteurs, offrant ainsi aux clients une sécurité de niveau entreprise. Le SSO de Splashtop utilise la norme SAML 2.0 et s'intègre avec tous les principaux fournisseurs d'identités :

ADFS

Azure AD

Okta

JUMPCLOUD

L'intégration du SSO peut être achetée en tant que complément à deux lignes de produits d'accès à distance au nuage Splashtop :

Splashtop Business Access Pro Licence en volume

Permettez aux employés d’accéder à distance à leur ordinateur de travail depuis chez eux avec Splashtop Business Access Pro. Les utilisateurs peuvent accéder à distance à leurs ordinateurs Windows, Mac ou Linux à partir de leurs propres ordinateurs portables, appareils iOS et Android.

Contactez Splashtop pour plus d'informations.

Splashtop On-Demand Support pour Entreprise

Permettez aux services informatiques et aux services d’assistance de prendre en charge les ordinateurs et les appareils mobiles des utilisateurs finaux avec Splashtop On-Demand Support. Les fonctionnalités incluent le transfert de fichiers par glisser-déposer, le chat, l’enregistrement de session et l’intégration avec les plates-formes de billetterie.

Contactez Splashtop pour plus d’informations. Splashtop propose également l’intégration d’Active Directory pour sa solution Enterprise auto-hébergée sur site.

À propos de Splashtop

Basé dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès à distance et de support à distance aux professionnels, aux MSP, aux services informatiques et aux services d’assistance. Splashtop est une alternative populaire au VPN/RDP, au VNC, à la passerelle RD et à d’autres logiciels d’accès à distance. Plus de 30 millions d’utilisateurs et 200 000 entreprises et agences gouvernementales profitent des produits Splashtop dans le monde.