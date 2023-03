Splashtop étend l'intégration de l'accès à distance avec Autotask

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d'assistance et de collaboration multi-écrans de sa catégorie. Les services de bureau à distance de Splashtop

mobile, l'équipement industriel, et l'Internet des objets (IoT). Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent

Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba et d'autres ont intégré Splashtop à plus de

https://www.splashtop.com

À propos d'Autotask Corporation

Autotask Corporation aide les organisations informatiques du monde entier à travailler plus intelligemment grâce à une plateforme complète de gestion d'entreprise informatique basée sur le cloud qui permet

Autotask accélère le temps de retour sur investissement tout en améliorant continuellement la prestation de services. Autotask est disponible en sept langues et utilisé dans plus de 90 pays

datto.com pour plus d'informations.

Des Courts Liens

Assistance à la demande Splashtop : https://www.splashtop.com/sos

Communauté Autotask en direct : https://www.autotask.com/commlive



Personne-ressource pour les médias

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com