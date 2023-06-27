Splashtop étend l'intégration de l'accès à distance avec Autotask
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Démarrer les sessions d'assistance à distance directement à partir des tickets d'assistance d'Autotask PSA
Splashtop On-Demand Support (SOS) intégré à Autotask PSA
San Jose, Californie – 15 septembre 2017 Splashtop Inc, le leader mondial de l’accès, du support et de la collaboration multi-écrans, a annoncé aujourd’hui une nouvelle intégration de Splashtop On-Demand Support (SOS) avec Autotask PSA, qui fera ses débuts lors de la conférence Autotask Community Live le 17 septembre 2017. Grâce à cette nouvelle intégration, les clients d’Autotask peuvent lancer rapidement et de manière transparente des sessions d’assistance à la demande Splashtop pendant qu’ils aident les clients. Les avantages de la nouvelle intégration sont les suivants :
Démarrer facilement une session d'assistance à distance à partir d'un ticket Autotask
Les informations relatives à la session sont automatiquement enregistrées dans les billets pour consultation ultérieure
Résoudre plus rapidement les problèmes des clients et accroître leur satisfaction
« Nous sommes ravis que Splashtop ait élargi son intégration pour inclure Autotask PSA. La technologie d’accès à distance de Splashtop déjà disponible dans Autotask Endpoint Management a permis aux équipes informatiques et aux MSP d’accéder en toute sécurité aux postes de travail et de résoudre les problèmes des utilisateurs rapidement et efficacement , explique Patrick Burns, vice-président de la gestion produit d’Autotask. Cette nouvelle intégration fournit aux clients PSA d’Autotask les mêmes outils de premier ordre pour apporter une assistance efficace à leurs clients directement à partir d’un ticket de service. »
L'assistance à la demande Splashtop permet aux professionnels de l'assistance d'accéder et de contrôler à distance des ordinateurs et des appareils mobiles.
Visualiser et contrôler les ordinateurs Windows et Mac, visualiser les écrans des appareils Android en temps réel et contrôler à distance de nombreux appareils Android
Simple pour le technicien et l'utilisateur à distance avec un code d'accès à 9 chiffres et un petit téléchargement
Fonctionnalités d'assistance utiles, notamment le transfert de fichiers, le chat et l'élévation au rang d'administrateur
Hautes performances et sécurité solide
Lorsque vous assistez des utilisateurs distants, la possibilité de voir et de contrôler l’écran de leur ordinateur ou de leur appareil peut aider à résoudre les problèmes jusqu’à 90% plus rapidement que l’interaction verbale seule.
« Les MSP veulent une solution intégrée pour assister efficacement leurs clients », commente Mark Lee, PDG de Splashtop. « Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Autotask Endpoint Management (RMM) et PSA sont désormais intégrés de manière fluide au contrôle à distance de Splashtop, afin que les MSP puissent bénéficier d’une solution de bout en bout de premier ordre. »
Disponibilité
L’intégration de Splashtop On-Demand Support dans Autotask PSA est disponible dès maintenant dans le catalogue Autotask LiveLinks. L’intégration nécessite Splashtop On-Demand Support (vendu séparément). Splashtop On-Demand Support est disponible à l’achat sur le site web de Splashtop avec un facturation par utilisateur simultané. SOS est la solution d’assistance sous surveillance la plus avantageuse en termes de licences d’utilisation commerciale. Une version d’essai gratuite est également disponible.
Nous sommes ravis de partager avec vous le fait qu'Autotask Endpoint Management (RMM) et PSA sont désormais intégrés de manière transparente à la télécommande Splashtop, afin que les MSPs puissent bénéficier d'une solution de bout en bout de premier ordre.
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de productivité, d’assistance et de collaboration inter-appareils. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux utilisateurs d’accéder à leurs applications et à leurs données depuis n’importe quel appareil, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Les solutions de support à distance de Splashtop permettent aux équipes informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, appareils mobiles, industriels et IoT (Internet of Things). Les outils de collaboration de Splashtop, notamment Mirroring360 et Classroom, permettent de partager efficacement un écran entre plusieurs appareils. Plus de 25 millions d’utilisateurs profitent aujourd’hui des produits Splashtop, et nos partenaires OEM, notamment Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba et bien d’autres ont intégré nos solutions à plus de 100 millions d’appareils. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.splashtop.com
À propos d'Autotask Corporation
Autotask Corporation aide les organisations informatiques du monde entier à travailler plus intelligemment grâce à une plateforme de gestion d’entreprise complète, basée sur le cloud, qui renforce l’efficacité, la responsabilisation et l’accès aux données qui permettent de prendre des décisions métier éclairées. Grâce à l’intégration de bonnes pratiques et à l’automatisation des workflows, Autotask accélère le retour sur investissement tout en améliorant continuellement la prestation de services. Autotask est disponible en sept langues et utilisé dans plus de 90 pays. Le siège de l’entreprise se trouve à New York et celle-ci possède des bureaux à Pékin, Chicago, Dallas, Londres, Los Angeles, Munich et Sydney. Visitez datto.com pour plus d’informations.
Contact médias
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com