Splashtop nomme Alexander Draaijer directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique

Splashtop poursuit son expansion mondiale rapide

SAN JOSE, Californie, 30 mars 2020 – Splashtop Inc, le leader mondial des solutions d'accès, de collaboration et de support à distance, a nommé Alexander Draaijer au poste de directeur général de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Splashtop a accéléré les investissements dans de nouveaux marchés et ajouté des bureaux dans le monde entier, alors que la demande mondiale pour les produits d'accès à distance Splashtop augmente.

Outre son siège social dans la Silicon Valley et ses 4 bureaux dans la région Asie-Pacifique, Splashtop renforce désormais sa présence européenne avec un siège aux Pays-Bas, sous la direction d'Alexander Draaijer.

Cette expansion permet à Splashtop d'investir dans des talents multilingues et de soutenir les entreprises européennes dans leur langue maternelle.

« Alexander sera en charge de la mise en œuvre et de la gestion des opérations EMEA : augmentation des activités de vente, identification de nouvelles opportunités de marché et définition des actions nécessaires pour apporter une nouvelle dynamique à nos activités dans la région EMEA. Nous sommes ravis qu’il rejoigne notre équipe, et nous lui souhaitons une excellente intégration et un succès avec Splashtop. »

– Mark Lee, PDG de Splashtop.

Alexander Draaijer est un cadre supérieur accompli qui a fait ses preuves dans la mise en place rapide d'opérations SAAS de plusieurs millions de dollars et de canaux de vente mondiaux. Alexander a passé la majeure partie de sa carrière à travailler pour des sociétés américaines financées par le capital-risque, où il a mis en place et géré des opérations en Europe et en Asie-Pacifique, de la création à l'introduction en bourse ou à l'acquisition.

« C’est un moment passionnant pour rejoindre Splashtop. Splashtop propose un ensemble incroyable d’offres et est dans une phase de croissance phénoménale. Cette année sera cruciale pour renforcer notre présence mondiale et mieux soutenir nos clients alors que nous lançons de nouveaux produits et services dans la région EMEA. Je suis impatient de travailler avec l’équipe pour faire ce grand saut en Europe et au-delà. »

– Alexander Draaijer, directeur général de EMEA chez Splashtop Inc

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de collaboration à distance aux ordinateurs. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où.

Les services Splashtop remote support permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les téléphones portables, les équipements industriels et l'Internet des objets (IoT). Les solutions de support à la demande Splashtop permettent aux équipes de support et d'assistance d'accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu'aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance.

Les services de collaboration Splashtop, dont Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d'écran efficace, de un à plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d'utilisateurs profitent des produits Splashtop. En savoir plus sur le site https://www.splashtop.com.