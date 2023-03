Splashtop étend la prise en charge de Chromebook, permet aux enseignants et aux élèves de partager du contenu vers et depuis n'importe quel appareil de classe

La licence du district scolaire unifié de Val Verde permet à plus de 5 000 élèves de reproduire l'écran de leur Chromebook sur d'autres appareils, notamment des iPads, des appareils Android, des PC et des Mac Windows

San Jose, CA (PRWEB) - 24 septembre 2014- Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique et de la collaboration multi-appareils indépendantes de la plate-forme, a annoncé aujourd’hui un nouveau support et de nouvelles fonctionnalités Chromebook pour ses solutions technologiques éducatives Splashtop Classroom et SplashtopMirroring360. Avec cette annonce, le district scolaire unifié de Val Verde en Californie du Sud, qui compte plus de 800 enseignants et près de 20 000 élèves, étend son déploiement Splashtop à plus de 5 000 Chromebooks étudiants.

Partager le contenu des leçons avec les Chromebooks

Splashtop Classroom permet désormais aux enseignants de partager le contenu et les applications de leurs cours sur les Chromebooks des élèves en plus des iPads, des appareils Android, des PC Windows et des Mac. Depuis son lancement en janvier, Splashtop Classroom est utilisé dans plus de 50 districts scolaires à travers le monde. La dernière version inclut de nouvelles fonctionnalités telles que: la prise en charge du cloud, la diffusion audio en continu et la possibilité pour les étudiants de contrôler les leçons à l’aide de Chromebooks et d’autres appareils.

Miroir des écrans Chromebook comme Airplay

Mirroring360, introduit en juin, est utilisé par des milliers d’enseignants pour afficher leurs écrans iOS sans fil sur un projecteur via leur PC ou Mac sans matériel ni câble supplémentaire. Grâce à cette dernière mise à jour, les étudiants peuvent mettre en miroir du contenu et même diffuser des vidéos en direct depuis leurs Chromebooks vers des PC et des Mac de classe, ce qui augmente l’engagement des élèves et soutient les initiatives 1:1, BYOD et de classe mixte. Les Chromebooks peuvent désormais également être utilisés pour prolonger la durée de vie des appareils de classe existants tels que les projecteurs, les tableaux blancs SMART et interactifs, augmentant ainsi le retour sur investissement matériel pour de nombreux établissements d’enseignement.

Lorsque Mirroring360 est utilisé avec Splashtop Classroom, les 800 enseignants et près de 20 000 élèves de Val Verde bénéficient de nombreux avantages, notamment:

Partager instantanément n'importe quoi entre l'enseignant et l'élève Chromebooks et autres appareils

Placer le contenu directement devant les étudiants – un atout inestimable pour les étudiants malvoyants/entendants et handicapés

Permettre aux élèves de partager leur écran de n'importe quel endroit de la classe sans quitter leur siège

Permettre aux enseignants d'enseigner depuis n'importe quel endroit de la classe tout en gardant le contrôle de la leçon

Transformer les tablettes en tableaux blancs interactifs à une fraction du coût des IWB traditionnels

Permettre aux IT de soutenir des centaines d'enseignants et des milliers d'étudiants en utilisant des solutions en nuage ou sur site

"Chromebooks est devenu une partie intégrante de notre enseignement. Cependant, il est toujours difficile d'obtenir une interaction transparente avec les PC et les iPads. Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent de franchir cette barrière", a déclaré Matt Penner, directeur des technologies de l'information et de l'enseignement, CCTO, Val Verde USD. "Mirroring360 permet à chaque élève d'afficher son écran Chromebook en miroir sur l'écran principal. Splashtop Classroom diffuse ensuite l'écran de l'enseignant sur tous les appareils des élèves – invitant même les élèves à interagir directement avec la leçon. Sans couture. Facile à utiliser. Plate-forme agnostique. Splashtop couvre tout".

"Nous sommes ravis de nous associer à Val Verde pour donner aux élèves et aux enseignants les moyens d'utiliser Chromebooks et les iPads, afin de soutenir le développement des compétences du XXIe siècle et les normes du Tronc commun", a déclaré Mark Lee, PDG et président de Splashtop. "Splashtop et Val Verde améliorent en permanence les outils pédagogiques tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 afin de favoriser la collaboration entre les enseignants et les élèves dans la salle de classe".

