Splashtop étend la prise en charge de Chromebook, permet aux enseignants et aux élèves de partager du contenu vers et depuis n'importe quel appareil de classe
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La licence du district scolaire unifié de Val Verde permet à plus de 5 000 élèves de reproduire l'écran de leur Chromebook sur d'autres appareils, notamment des iPads, des appareils Android, des PC et des Mac Windows
San Jose, CA (PRWEB) - 24 septembre 2014- Splashtop Inc., le leader mondial de l’informatique et de la collaboration multi-appareils indépendantes de la plate-forme, a annoncé aujourd’hui un nouveau support et de nouvelles fonctionnalités Chromebook pour ses solutions technologiques éducatives Splashtop Classroom et SplashtopMirroring360. Avec cette annonce, le district scolaire unifié de Val Verde en Californie du Sud, qui compte plus de 800 enseignants et près de 20 000 élèves, étend son déploiement Splashtop à plus de 5 000 Chromebooks étudiants.
Partagez le contenu des leçons avec Chromebooks
Splashtop Classroom permet désormais aux enseignants de partager le contenu de leurs cours et leurs applications avec les Chromebook des élèves, en plus des iPad, des appareils Android, des PC Windows et des Mac. Depuis son lancement en janvier, Splashtop Classroom est utilisé dans plus de 50 districts scolaires à travers le monde. La dernière version inclut de nouvelles fonctionnalités telles que : la compatibilité avec le cloud, le streaming audio et la possibilité pour les élèves de diriger les cours à l’aide de leur Chromebook ou d’autres appareils.
Miroir des écrans de Chromebook comme Airplay
Mirroring360, lancé en juin, est utilisé par des milliers d’enseignants pour afficher leurs écrans iOS sans fil sur un projecteur via leur PC ou leur Mac, sans équipement ou câble supplémentaire. Avec cette dernière mise à jour, les étudiants peuvent partager du contenu et même diffuser des vidéos en direct depuis leurs Chromebook vers les PC et Mac de la salle de classe - renforçant ainsi leur engagement et soutenant les initiatives 1:1, AVEC et les salles de classe hybrides. Les Chromebook peuvent désormais également être utilisés pour accroître la longévité des appareils de classe existants tels que les projecteurs ou les tableaux blancs interactifs et SMART, augmentant ainsi le retour sur investissement en matière d’équipement pour de nombreux établissements d’enseignement.
En utilisant Mirroring360 avec Splashtop Classroom, les 800 enseignants et près de 20 000 élèves de Val Verde bénéficient de nombreux avantages :
Partager instantanément n'importe quoi entre l'enseignant et l'élève Chromebooks et autres appareils
Placer le contenu directement devant les étudiants – un atout inestimable pour les étudiants malvoyants/entendants et handicapés
Permettre aux élèves de partager leur écran de n'importe quel endroit de la classe sans quitter leur siège
Permettre aux enseignants d'enseigner depuis n'importe quel endroit de la classe tout en gardant le contrôle de la leçon
Transformer les tablettes en tableaux blancs interactifs à une fraction du coût des IWB traditionnels
Permettre aux IT de soutenir des centaines d'enseignants et des milliers d'étudiants en utilisant des solutions en nuage ou sur site
"Chromebooks est devenu une partie intégrante de notre enseignement. Cependant, il est toujours difficile d'obtenir une interaction transparente avec les PC et les iPads. Splashtop Classroom et Mirroring360 permettent de franchir cette barrière", a déclaré Matt Penner, directeur des technologies de l'information et de l'enseignement, CCTO, Val Verde USD. "Mirroring360 permet à chaque élève d'afficher son écran Chromebook en miroir sur l'écran principal. Splashtop Classroom diffuse ensuite l'écran de l'enseignant sur tous les appareils des élèves – invitant même les élèves à interagir directement avec la leçon. Sans couture. Facile à utiliser. Plate-forme agnostique. Splashtop couvre tout".
"Nous sommes ravis de nous associer à Val Verde pour donner aux élèves et aux enseignants les moyens d'utiliser Chromebooks et les iPads, afin de soutenir le développement des compétences du XXIe siècle et les normes du Tronc commun", a déclaré Mark Lee, PDG et président de Splashtop. "Splashtop et Val Verde améliorent en permanence les outils pédagogiques tels que Splashtop Classroom et Mirroring360 afin de favoriser la collaboration entre les enseignants et les élèves dans la salle de classe".
Plus de détails sur le Val Verde USD – https://www.valverde.edu
À propos de Splashtop
Splashtop Inc. offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs et les nuages. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d'accéder à leurs applications, fichiers et données préférés et de les contrôler via leurs appareils mobiles. Plus de 16 millions de personnes ont téléchargé des produits Splashtop à partir de magasins d'applications, et des partenaires fabricants tels que HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel et d'autres ont livré Splashtop sur plus de 100 millions d'appareils.
Cette solution performante d’accès aux applications et aux ordinateurs à distance est un moyen plus rapide, plus facile et plus économique de résoudre les problèmes de compatibilité avec un VPN mobile et un RDP sur réseau étendu (WAN). Splashtop a été récompensé par les prestigieux prix « Most Innovative Product » de PC World, « Best of What’s New » de Popular Science, « Best of CES 2012 » de LAPTOP Magazine, et est finaliste du Red Herring 100 North America de 2013. Splashtop est distribué par des partenaires MDM / MAM et d’autres revendeurs. Le siège de la société se trouve à San Jose, en Californie, et elle dispose de bureaux internationaux en Chine, au Japon et à Taïwan. Pour plus d’informations, consultez le site https://www.splashtop.com.
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