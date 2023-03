Splashtop Enterprise offre une solution complète d'accès et d'assistance à distance

Un modèle de licence flexible permet aux entreprises et aux organismes éducatifs de choisir leur combinaison de logiciels d'accès à distance sécurisé et d'assistance à distance.

SAN JOSE, Californie, jeudi 5 novembre 2020 – Splashtop Inc., un leader mondial des solutions d’accès et d’assistance à distance, a publié aujourd’hui un tout nouveau Splashtop Enterprise, une solution complète d’accès et d’assistance à distance qui répond aux besoins du personnel informatique, du service d’assistance et des utilisateurs finaux en matière d’accès à distance des entreprises; et Splashtop Enterprise pour les laboratoires à distance pour les établissements d’enseignement.

"La demande d'accès à distance a énormément augmenté depuis le début de la pandémie,—tout comme le besoin de flexibilité dans la manière dont les organisations utilisent les solutions d'accès à distance", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Splashtop Enterprise est né du besoin d'une solution unique et performante qui permette aux organisations de choisir leur propre combinaison d'outils d'accès à distance pour le travail à domicile, la technologie de l'information et le service d'assistance. Splashtop Enterprise pour laboratoires distants comprend également des outils d'accès aux laboratoires informatiques à distance avec des capacités de planification".

Splashtop Enterprise est une solution sécurisée, flexible et riche en fonctionnalités, conçue pour les organisations ayant de multiples besoins d'accès à distance. Par exemple, avec Splashtop Enterprise :

Les employés des secteurs et des fonctions de toutes sortes peuvent travailler de manière productive depuis leur domicile grâce à un accès à distance performant à leur poste de travail

Les services informatiques peuvent fournir une assistance à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles des utilisateurs.

Le personnel du service d'assistance peut fournir une assistance à distance sur demande aux utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

De plus, avec Splashtop Enterprise pour laboratoires distants, les établissements d'enseignement peuvent :

Permettre aux étudiants et aux enseignants d'accéder à distance aux postes de travail et aux logiciels des laboratoires informatiques du campus.

Permettre au personnel informatique de programmer l'accès à distance au laboratoire informatique et de fournir une assistance technique à distance aux utilisateurs sur le campus et à distance.

Avantages de Splashtop Enterprise

Avec Splashtop Enterprise, les organisations et les établissements d'enseignement disposent d'une solution performante et sécurisée, facile à déployer et à faire évoluer, qui répond à de multiples besoins d'accès à distance. Les avantages de Splashtop Enterprise sont les suivants :

Les employés peuvent accéder aux ordinateurs Windows, Mac et Linux situés sur leur lieu de travail et utiliser les applications et les données comme s'ils étaient assis devant l'ordinateur physique.

Les équipes informatiques peuvent gérer tous les utilisateurs, ordinateurs et périphériques à l'aide d'une console d'administration centralisée, offrant un soutien interne efficace avec des capacités de gestion des terminaux à distance.

Les fonctions d'assistance rapide à la demande permettent aux équipes informatiques de fournir un service d'assistance aux ordinateurs et aux appareils mobiles des employés. Les organisations peuvent également intégrer cette capacité à leurs systèmes de billetterie et de PSA, et donc à leur cadre et processus ITSM existants.

Les comptes Splashtop Enterprise peuvent être intégrés à des fournisseurs d'identité à signature unique pour une authentification centralisée et une sécurité accrue.

Des fonctionnalités telles que le regroupement, les autorisations d'accès granulaires et la planification facilitent la gestion par les services informatiques d'équipes importantes d'employés ou de groupes d'étudiants.

Des options de licence flexibles permettent aux organisations de choisir un nombre quelconque de licences d'utilisateur final nominatives et de licences de techniciens simultanées.

Avec Splashtop Enterprise pour laboratoires distants, les établissements d'enseignement peuvent choisir des licences simultanées pour les étudiants et programmer des plages horaires pour que les étudiants et les membres du corps enseignant puissent accéder aux ordinateurs des laboratoires.

Disponibilité

Splashtop Enterprise et Splashtop Enterprise pour laboratoires distants sont disponibles dès maintenant. Les organisations et les établissements d'enseignement peuvent en apprendre davantage et se renseigner :

Splashtop Enterprise à https://www.splashtop.com/enterprise

Splashtop Enterprise pour les laboratoires distants à https://www.splashtop.com/enterprise/remote-labs

À propos de Splashtop

Splashtop fournit des solutions d’accès à distance et d’assistance à distance de grande valeur et de premier ordre aux professionnels, aux MSP, aux services informatiques et aux services d’assistance. Splashtop est une alternative populaire au VPN/RDP, au VNC, à la passerelle RD et à d’autres logiciels d’accès à distance. 30+ millions d’utilisateurs, 200 000+ entreprises et plusieurs agences gouvernementales apprécient les produits Splashtop dans le monde entier.