Splashtop complète son financement licorne avec 15 millions de dollars supplémentaires provenant d’investisseurs existants

Un financement supplémentaire de 15 millions de dollars porte à 65 millions de dollars le tour licorne sursouscrit par Splashtop

SAN JOSE, Californie, mercredi 10 mars 2021—Splashtop Inc, un leader dans l’accès et l’assistance à distance de nouvelle génération, a obtenu 15 millions de dollars supplémentaires des investisseurs existants Sapphire Ventures, Storm Ventures, NEA, et DFJ DragonFund.

En janvier 2021, Splashtop a annoncé un cycle de financement de 50 millions de dollars qui a poussé sa valorisation au-delà du niveau de la licorne de 1 milliard de dollars. Le nouveau financement supplémentaire de 15 millions de dollars clôture le cycle de financement de la licorne Splashtop à 65 millions de dollars.

« L’approche moderne de Splashtop en matière d’accès à distance fait une réelle différence dans la manière, le lieu et le moment où les gens peuvent utiliser les ressources numériques dont ils ont besoin pour travailler, apprendre et se divertir », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Cette dernière levée de fonds nous aidera à soutenir notre rapide expansion mondiale en renforçant notre marque, en attirant davantage de talents et en étendant la présence de notre entreprise ».

Fondé en 2006, Splashtop a commencé à devenir rentable en 2015 et n’a cessé de croître rapidement depuis. Splashtop compte désormais plus de 30 millions d’utilisateurs, prend en charge plus de 800 millions de sessions dans le monde et a un taux de croissance actuel de 160% avec des bénéfices de 60%.

Selon Jai Das de Sapphire Ventures, investisseur de Splashtop, cela représente une performance exceptionnelle et positionne Splashtop comme l’exemple parfait d’une entreprise agile qui a démontré une croissance rapide, d’impressionnants scores de satisfaction des clients et d’attrayantes marges bénéficiaires.

« À mesure que nous avançons et que poursuivons notre croissance, nous continuerons à innover et à fournir les meilleurs produits et services de leur catégorie afin de satisfaire nos clients partout dans le monde », a déclaré Mark Lee, cofondateur et PDG de Splashtop.

Vous pouvez en savoir plus sur le financement de Splashtop et son chemin vers le statut de licorne sur le blog du PDG de Splashtop.

À propos de Splashtop

Basée dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. fournit des logiciels et des services d’accès et de support à distance de nouvelle génération aux entreprises, aux établissements universitaires et de recherche, aux agences gouvernementales, aux petites entreprises, aux MSP, aux services informatiques et aux particuliers. L’approche d’accès à distance basée sur le cloud, sécurisée et facile à gérer de Splashtop remplace de plus en plus les approches traditionnelles telles que les réseaux privés virtuels (VPN), tout en obtenant un score de promoteur net (NPS) de 93, une norme pour évaluer la satisfaction des clients. Plus de 30 millions d’utilisateurs, y compris ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde. Visitez www.splashtop.com pour plus d’informations.