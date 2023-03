Splashtop, le leader des logiciels d'accès à distance, nomme CiELO Technologies comme distributeur à valeur ajoutée pour étendre sa présence en Inde

Ce partenariat favorise l'expansion mondiale de Splashtop et élargit le portefeuille de CiELO avec des solutions d'accès et d'assistance à distance pour les entreprises et les établissements d'enseignement indiens.

SAN JOSE, Californie, lundi 28 septembre 2020 – Splashtop Inc, un leader mondial des solutions d'accès à distance, et CiELO Technologies, un fournisseur de services informatiques et de solutions de sécurité, ont annoncé aujourd'hui un partenariat pour accélérer les plans d'expansion de Splashtop en Inde.

Cette année, Splashtop a connu une croissance de plus de 50% de ses revenus mondiaux avec de nouveaux bureaux à Amsterdam, Singapour et de nouveaux partenariats en Amérique latine et maintenant en Inde. CiELO Technologies, un fournisseur de services informatiques établi en Inde, a identifié un besoin sur le marché pour une solution d’accès à distance sécurisée et rentable, en particulier depuis la pandémie de COVID-19. Ce partenariat stratégique arrive à point nommé pour les deux sociétés.

"Nous avons constaté une énorme demande de la part des entreprises, des gouvernements et des établissements d'enseignement pour nos solutions d'accès à distance", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop Inc. "Les professionnels peuvent travailler à domicile, l'informatique peut prendre en charge à distance les ordinateurs et les appareils mobiles, et les étudiants peuvent poursuivre leur formation à distance grâce à l'accès à un ordinateur. Nous avons cherché un partenaire comme CiELO Technologies, qui se concentre sur la fourniture de solutions informatiques fiables aux entreprises en Inde. Je me réjouis de la synergie que cette collaboration apportera".

"Alors que les organisations s'efforcent d'établir une nouvelle norme de travail à distance, elles ont besoin d'un moyen sûr mais facile pour les employés et les étudiants d'accéder à des ressources informatiques à distance depuis la sécurité de leur domicile", a déclaré Sanket Deshpande, directeur général de CiELO Technologies. "Je suis ravi d'ajouter Splashtop à notre offre car nous constatons déjà un intérêt considérable de la part de divers secteurs. La technologie de nouvelle génération de Splashtop fonctionne mieux que les solutions traditionnelles comme le VPN. Splashtop dispose également d'une solution sur site qui offre un meilleur contrôle aux clients qui en ont besoin".

A propos de CiELO Technologies

CiELO Technologies est un distributeur à valeur ajoutée (VAD) de produits de sécurité informatique, basé en Inde et couvrant l’Inde et la région EMEA. CiELO est un distributeur auprès des principaux fournisseurs de technologies et continue d’ajouter de la valeur à l’offre du fournisseur par le biais de services avant et après-vente, ainsi que de services de conseil professionnels en matière de cybersécurité auprès de partenaires de distribution dans toute la région. CiELO Technologies continue d’être l’un des distributeurs les plus fiables (MTD) pour les fournisseurs, les revendeurs et les clients.

À propos de Splashtop

Basé dans la Silicon Valley, Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès et de support à distance pour les professionnels, les MSP, les services informatiques et les services d’assistance. Splashtop est une alternative populaire au VPN/RDP, VDI/DaaS et autres logiciels d’accès à distance. Plus de 30 millions d’utilisateurs profitent des produits Splashtop dans le monde.