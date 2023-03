Splashtop ajoute des alertes, des mises à jour de Windows, un inventaire du système et d'autres fonctions de gestion à sa solution de support à distance pour les professionnels de l'informatique

San Jose, Californie, 22 août 2018. Splashtop Inc., le leader mondial des solutions d’accès à distance, de collaboration et d’assistance à distance, a présenté aujourd’hui Splashtop Remote Support Premium. Conçu pour les professionnels de l’informatique et les MSP qui ont besoin d’une solution combinant contrôle à distance, surveillance des alertes, mises à jour Windows et fonctions de commande à distance, Splashtop Remote Support Premium fournit les fonctionnalités les plus demandées à faible coût.

« Splashtop Remote Support Premium est l’alternative parfaite aux solutions plus chères avec des fonctionnalités similaires », a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. « Par exemple, vous économisez au moins 70% lorsque vous choisissez Splashtop Remote Support Premium plutôt que LogMeIn Central Premier. »

Toutes les fonctionnalités introduites dans Remote Support Premium ont été conçues pour la commodité et la productivité des professionnels de l'informatique et des PSM :

Les alertes configurables permettent aux utilisateurs de configurer des alertes selon des combinaisons personnalisées pour surveiller l'état de l'ordinateur, l'installation de logiciels, l'utilisation de la mémoire, etc.

La gestion des mises à jour de Windows aide les techniciens à s'assurer que leurs ordinateurs sont à jour

La commande à distance permet aux utilisateurs d'exécuter des commandes sur un ordinateur distant

L'inventaire des systèmes affiche l'inventaire des systèmes, du matériel et des logiciels

Les journaux d'événements montrent les événements/avertissements clés des ordinateurs que les techniciens peuvent utiliser pour résoudre les problèmes

Remote Support Premium inclut également toutes les autres fonctionnalités notables de Splashtop Remote Support Plus (y compris le transfert de fichiers, la prise en charge de plusieurs moniteurs, le réveil à distance, le redémarrage à distance, la gestion des utilisateurs, le regroupement d’ordinateurs, etc.). Pour obtenir une liste détaillée des fonctionnalités, visitez https://www.splashtop.com/remote-support/premium.

Prix et disponibilité

Splashtop Remote Support Premium est maintenant disponible à l’achat sur www.splashtop.com/remote-support. Les offres promotionnelles spéciales pour célébrer le lancement de Remote Support Premium commencent à €439 par an pour 25 ordinateurs. Des paliers supplémentaires sont disponibles avec des coûts annuels inférieurs à 3 $ par ordinateur et par an pour des quantités plus importantes. Le prix normal commence à 749 $ par an. Les clients qui souscrivent à cette promotion exceptionnelle bénéficient également d’une réduction pour leurs renouvellements ultérieurs.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc. offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d’accès à distance aux ordinateurs et de collaboration. Les services de bureau à distance de Splashtop permettent aux gens d’accéder à leurs applications et données depuis n’importe quel appareil, n’importe où. Les services d’assistance à distance de Splashtop permettent aux services informatiques et aux MSP de prendre en charge les ordinateurs, les appareils mobiles, les équipements industriels et l’Internet des objets (IoT). Les solutions d’assistance à la demande de Splashtop permettent aux équipes d’assistance et d’assistance d’accéder à distance aux ordinateurs ainsi qu’aux appareils iOS et Android pour fournir une assistance. Les services de collaboration Splashtop, y compris Mirroring360 et Classroom, permettent un partage d’écran efficace, un-à-plusieurs, entre les appareils. Plus de 20 millions d’utilisateurs apprécient les produits Splashtop. Pour en savoir plus, consultez https://www.splashtop.com.