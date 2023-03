Splashtop, leader des ordinateurs de bureau à distance, s'associe à Amahi

Une nouvelle offre de produits étend l'accès à distance des PC et des Mac aux serveurs de médias et aux NAS, rendant les applications et les données accessibles à n'importe moment et à n'importe endroit

SAN JOSE, Californie - 6 février 2013 - Splashtop Inc., le leader mondial de la collaboration multi-appareils et de l’accès à distance, a annoncé un partenariat avec Amahi pour permettre le contrôle à distance et l’accès aux serveurs multimédias Amahi. Plus de 12 millions d’utilisateurs de Splashtop ont transformé leurs PC et Mac en clouds personnels, fournissant leurs applications et données préférées aux appareils mobiles. Désormais, grâce au partenariat Amahi, les utilisateurs peuvent également accéder de manière transparente au contenu multimédia et aux documents stockés et sauvegardés sur leur serveur multimédia et leurs périphériques NAS alimentés par Amahi.

"Notre objectif est de permettre à nos utilisateurs d'avoir un accès complet à toute ressource informatique à partir de leurs appareils mobiles, à tout moment et en tout lieu", a déclaré Mark Lee, président et cofondateur de Splashtop, Inc "Avec Amahi, le leader des serveurs domestiques et des solutions NAS, nous avons maintenant créé un cloud personnel robuste et fiable pour nos utilisateurs".

"De nombreux utilisateurs d'Amahi ont sollicité l'assistance de Splashtop, et nous sommes ravis de travailler avec Splashtop pour offrir la meilleure solution de cloud personnel de sa catégorie aujourd'hui", a déclaré Carlos Puchol, fondateur et PDG d'Amahi. "Splashtop permet aux utilisateurs d'Amahi d'accéder facilement à leurs ressources à distance à des vitesses fulgurantes, où qu'ils se trouvent. Qu'il s'agisse de leur bureau, de la lecture de vidéos, de la navigation sur le web ou de l'utilisation d'applications multimédia comme XBMC ou Plex, Splashtop offre aux utilisateurs les meilleures performances, et de loin".

Splashtop est 10 fois plus rapide que les VNC traditionnels, il prend en charge la synchronisation audio et vidéo simultanée et permet un accès à distance sécurisé et transparent à travers les pare-feu et les réseaux, sans nécessiter de redirection de port. La version bêta de Splashtop Streamer est disponible sur l'app store d'Amahi à l'adresse https://www.amahi.com/apps/splashtop.

Amahi est une plate-forme de serveur de médias numériques de premier plan pour les particuliers et les petites entreprises. Il fonctionne comme un serveur de médias et d'applications sur un ordinateur dédié ou un NAS. Amahi gère les besoins en matière de divertissement, de stockage et d'informatique, en aidant les utilisateurs avertis à stocker, organiser et diffuser leurs vidéos, leur TV enregistrée et leur musique sur les appareils multimédias du réseau. Ils peuvent les partager localement ou en toute sécurité dans le monde entier grâce à des applications VPN ou à Splashtop. Amahi est extensible grâce à une multitude d'applications à installer en un seul clic. Il peut fonctionner sans tête ou avec un bureau (requis pour Splashtop).

Pour plus d’informations sur Splashtop 2, visitez https://www.splashtop.com/splashtop2. Pour plus d’informations sur Splashtop, veuillez visiter https://www.splashtop.com; suivez le blog de l’entreprise à https://www.splashtop.com/blog, sur Facebook à https://www.facebook.com/Splashtop et sur Twitter à @Splashtop.

Pour plus d’informations sur Amahi, visitez https://www.amahi.com. Pour la boutique d’applications d’Amahi, visitez https://www.amahi.com/apps. Suivez Amahi sur Facebook à https://www.facebook.com/amahi et sur Twitter à @amahi ou sur le blog d’Amahi à https://blog.amahi.org.

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et le cloud. Aujourd'hui, plus de 12 millions d'utilisateurs profitent du confort de Splashtop Remote Desktop, qui figure au Top 25 des meilleures ventes d'applications pour iPad de tous les temps de l'App Store d'Apple. Splashtop offre des performances supérieures et une grande facilité d'utilisation aux utilisateurs d'iOS, d'Android, de RIM, de Windows et de MAC qui souhaitent accéder à distance à leur bureau, à leurs applications et à leurs données, à tout moment et en tout lieu.

Pour plus d'informations sur Splashtop, veuillez consulter le site https://www.splashtop.com.

À propos d'Amahi

Amahi offre le principal logiciel de serveur média pour les particuliers et les petites entreprises. Amahi est un logiciel open source qui peut être installé sur un ordinateur dédié ou un NAS, et il fournit l'un des plus grands magasins d'applications d'installation en un clic pour les serveurs de médias et les périphériques NAS. Amahi est une start-up en phase de démarrage à Sunnyvale, en Californie.

