1 Le leader du bureau à distance Splashtop présente des raccourcis et une manette de jeu configurables - Possibilité de créer des raccourcis clavier, des contrôles de souris et des joysticks virtuels, optimisant pour vos applications préférées.

MACWORLD - SAN FRANCISCO et SAN JOSE, Californie - 31 janvier 2013 - Splashtop Inc., le leader mondial de la collaboration multi-appareils et de l’accès à distance, a annoncé le module complémentaire Configurable Shortcuts & Gamepad pour son application Splashtop 2 iPad et appareils Android. Les utilisateurs professionnels et personnels de Splashtop 2 pourront personnaliser leur expérience sur tablette en créant des raccourcis clavier, des joysticks virtuels, des commandes de souris pour un accès à distance plus rapide et plus transparent avec leurs Mac et PC. Ce nouvel add-on fait partie de Splashtop 2 présenté sur le stand 758 à MacWorld et peut être téléchargé par les clients de Splashtop 2 sur iTunes.

Selon une récente enquête auprès des utilisateurs de Splashtop, les gens utilisent en général Splashtop pour accéder à distance à un large éventail d'applications, notamment des applications de bureau, des navigateurs, des jeux et des applications multimédia. C'est dans cet esprit que Splashtop a créé le module Configurable Shortcuts & Gamepad afin de donner aux utilisateurs un meilleur moyen de contrôler et d'utiliser plus facilement leurs applications sur leurs appareils mobiles.

"Plus de 12 millions de personnes apprécient déjà les hautes performances de l'accès à distance avec Splashtop 2 et Splashtop for Business", a déclaré Mark Lee, président et cofondateur de Splashtop, Inc. "Avec l'extension Raccourcis Configurable Shortcuts & Gamepad, nous ne nous contentons pas de relier n'importe quel appareil, n'importe où, mais nous permettons également aux utilisateurs de personnaliser la façon dont ils accèdent et interagissent avec leurs applications, leurs divertissements et leurs données préférés, ce qui est encore plus pratique".

Les professionnels, les étudiants, les enseignants et tous ceux qui sont en déplacement apprécieront la possibilité de créer des raccourcis virtuels à l'écran pour les fonctions les plus fréquemment utilisées, ainsi que des commandes de souris virtuelles pour accélérer leur travail. Les profils sont intégrés dans des applications populaires telles que Microsoft Office, Media Player, QuickTime Player, les navigateurs et Mac OS X.

Caractéristiques principales

Possibilité de créer des bâtons de joie virtuels personnalisés avec des boutons pour les manettes de jeu

Raccourcis clavier et commandes de la souris personnalisables pour les applications les plus fréquemment utilisées

Profils de productivité intégrés pour Microsoft Office (y compris les diaporamas PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, les navigateurs, Mac OS X et Windows 8

Profils de jeu intégrés pour Diablo III, Pro Evolution Soccer 2012, et d'autres à venir

Prix et disponibilité

Le module complémentaire Configurable Shortcuts & Gamepad pour Splashtop 2 est disponible pour 0,99 $/mois ou 9,99 $/an d'abonnement et peut être acheté dans l'application Splashtop 2 pour iPad et les appareils Android.

Ressources de soutien

À propos de Splashtop

Splashtop Inc offre la meilleure expérience de collaboration et de productivité multi-écrans de sa catégorie, en faisant le lien entre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les TVs et le cloud. Aujourd'hui, plus de 12 millions d'utilisateurs profitent du confort de Splashtop Remote Desktop, qui figure au Top 25 des meilleures ventes d'applications pour iPad de tous les temps de l'App Store d'Apple. Splashtop offre des performances supérieures et une grande facilité d'utilisation aux utilisateurs d'iOS, d'Android, de RIM, de Windows et de MAC qui souhaitent accéder à distance à leur bureau, à leurs applications et à leurs données, à tout moment et en tout lieu.

Capitalisant sur les tendances BYOD/CYOD, Splashtop for Business est une solution de bureau à distance sécurisée et de haute performance conçue pour mobiliser la main-d'œuvre en quelques minutes, dans le respect total des politiques de IT de l'entreprise. Il fournit une console centralisée sur site pour surveiller, gérer, activer/désactiver et auditer l'accès à distance des employés aux applications et aux données sur les ordinateurs et dans les clouds. De nombreuses organisations adoptent Splashtop for Business comme un moyen plus rapide et plus rentable de résoudre les problèmes de compatibilité des VPN mobiles et les problèmes de performances des RDP sur le réseau étendu, ainsi que d'adapter et d'accélérer l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) existante pour la main-d'œuvre mobile. Splashtop s'associe également avec des fournisseurs de gestion d'appareils mobiles (MDM), des intégrateurs de systèmes, des fournisseurs de réseaux de sécurité et des fournisseurs de services pour offrir aux entreprises des solutions SaaS et sur site flexibles.

Splashtop Whiteboard permet aux enseignants et aux élèves de transformer leur iPad, leur tablette Android, B&N NOOK ou Amazon Kindle Fire en un tableau blanc interactif mobile à une fraction du coût d'un IWB traditionnel. Les enseignants peuvent collaborer, annoter et partager le programme et le contenu dans de nombreux formats, y compris Flash, avec tous les élèves tout en se promenant dans la classe. Anywhere Access Pack est un module complémentaire de Splashtop 2 qui permet aux utilisateurs d'accéder de manière transparente à leurs ordinateurs via la 3G/4G, Internet et les pare-feu, en utilisant notre Splashtop Bridging Cloud(tm), une infrastructure mondiale de serveurs relais aux États-Unis, en Europe et en Asie. Splashtop Bridging Cloud offre une sécurité, une fiabilité et des performances mondiales de premier ordre.

Investi par Storm Ventures, DFJ, NEA et SAP Ventures, Splashtop mène la vague de la mobilité et de l'informatique en cloud, offrant une productivité et une collaboration accrues en reliant les utilisateurs aux applications, données et services sur n'importe quel appareil. Pour plus d'informations à propos Splashtop, veuillez consulter le site https://www.splashtop.com.

