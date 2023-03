La première application pour iPad, Splashtop Remote Desktop, est désormais optimisée pour les tablettes Android Honeycomb avec les puces NVIDIA Tegra 2

Une application pour offrir de haute performance dans la lecture de fichiers audio et vidéo

16 Juin 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc, le leader mondial de l'informatique à accès instantané, a annoncé aujourd'hui qu'il apporte son application iPad la plus vendue, Splashtop Remote Desktop, aux tablettes Android. La nouvelle application améliorée est optimisée pour les tablettes Android Honeycomb avec les puces NVIDIA Tegra 2 telles que Acer Iconia Tab A500, LG G-Slate, et Motorola XOOM, pour n'en citer que quelques-unes. Le transformateur Asus est même fourni avec l'application. Les utilisateurs peuvent maintenant profiter d'un accès simple et en un seul clic depuis leur tablette Android à l'ensemble de leur ordinateur de bureau (PC ou Mac) avec une prise en charge vidéo et audio complète.

L'application, Splashtop Remote Desktop HD, promet d'améliorer les performances, avec pour résultat une latence ou un décalage très faible entre l'ordinateur hôte et le périphérique client, que l'utilisateur accède à des fichiers ou regarde un film d'action au lit.

Les avantages supplémentaires comprennent:

Optimisé pour la puce double cœur Tegra 2 - capable de lire des vidéos/audios jusqu'à 30 images par seconde

Une interactivité accrue avec une latence réduite pour les jeux

Prise en charge d'animations PowerPoint / Keynote entièrement interactives, vidéo et audio

Geste tactile amélioré pour les résolutions de la tablette Honeycomb

"En étant numéro un sur l'App Store de l'iPad ces dernières semaines, nous avons mis en colère Angry Birds ", a déclaré Mark lee, PDG et cofondateur de Splashtop. "Avec l'optimisation de Honeycomb et Tegra 2, nous voulons faire de même sur Android Market. Quoique, j'aime bien Angry Birds ".

Splashtop Remote fonctionne avec la plupart des smartphones et des tablettes populaires et se connecte aux ordinateurs fonctionnant sous Windows 7, Vista, XP ou Mac OS X 10.6 ou un système d'exploitation supérieur. Il se compose de deux éléments: une application s'exécutant sur l'appareil mobile et le Streamer gratuit s'exécutant sur l'ordinateur. Pour en savoir plus sur Splashtop Remote, veuillez consulter le site: www.splashtop.com/remote. Splashtop Remote Desktop HD peut être téléchargé sur Android Market.

À propos de Splashtop



Aujourd'hui, les produits basés sur Splashtop sont disponibles sur plus de 60 millions d'ordinateurs et d'appareils mobiles des principaux fabricants, notamment Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG et Sony. Splashtop a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix «Most Innovative Product» de PC World, le prix «Best of What's New» de Popular Science et le prix «Best of 2011 CES» du magazine LAPTOP. Splashtop Inc. est basée à San Jose et possède des bureaux à Pékin, Hangzhou, Shanghai et Taipei. Pour plus d'informations, visitez www.splashtop.com.

