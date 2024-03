FAITS CLÉS DE SPLASHTOP

Splashtop offre le meilleur rapport qualité-prix et les meilleures solutions d'accès et d'assistance à distance de leur catégorie pour les établissements universitaires, les professionnels des affaires, les MSP, les départements informatiques et les services d'assistance. Le bureau à distance de Splashtop permet d'accéder à des applications et à données à partir de n'importe quel appareil, n'importe où, et en toute sécurité.

Splashtop est une alternative populaire aux VPN/RDP, VNC, RD Gateway et autres logiciels d'accès à distance. En fait, Splashtop a obtenu une étonnante note de satisfaction globale des utilisateurs de 97 chez Capterra. Plus de 30 millions d'utilisateurs, dont ceux de 85% des entreprises du Fortune 500, profitent des produits Splashtop dans le monde.

Détails clés :