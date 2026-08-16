Support à distance basé sur l’IA avec Splashtop et SysAid
Connectez Splashtop à SysAid AI pour lancer des sessions de support à distance sécurisées directement depuis les dossiers de service, afin d’aider les équipes IT à résoudre les problèmes et assister les utilisateurs plus rapidement.
Caractéristiques principales
Démarrez le support à distance avec des workflows alimentés par l’IA
Lancez facilement le support à distance directement depuis votre service desk. SysAid AI identifiera automatiquement l’appareil, fournira des liens de connexion, consignera automatiquement les sessions dans le Ticket Journey et apprendra à suggérer l’accès à distance pour des tickets similaires.
Connexions à distance sécurisées
Protégez les sessions de support à distance grâce aux connexions Splashtop chiffrées et aux contrôles d’accès conçus pour les environnements business et enterprise.
Fonctionnalités de session à distance
Utilisez les fonctionnalités de support à distance Splashtop telles que le transfert de fichiers, le redémarrage à distance, le chat et le contrôle à distance pour dépanner les appareils en temps réel.
Fournissez un support à distance à la demande
Générez un lien d’invitation pour l’utilisateur demandeur et un lien de lancement pour le technicien directement depuis le dossier de service SysAid.
Se connecter aux ordinateurs gérés
Lancez une session à distance vers un ordinateur existant déjà disponible dans Splashtop.
L’agent IA identifie le bon — par nom d’actif, par l’actif de l’utilisateur demandeur ou par toute autre référence dans l’enregistrement de service. Votre technicien peut également nommer l’ordinateur directement.
Conservez des enregistrements de l’activité de support
Chaque session à distance et chaque activité de lancement sont automatiquement consignées dans le dossier de service SysAid, offrant à votre équipe une piste d’audit pour la visibilité, l’audit et la conformité, sans le moindre effort.
Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.
Ressources
Guide de configuration
Connecter Splashtop à SysAid
Renforcez les opérations IT avec Splashtop AEM
Étendez vos workflows de services IT avec Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatisez les tâches courantes, gérez les correctifs, surveillez l’état des endpoints, identifiez les vulnérabilités et agissez pour garder les appareils sécurisés et à jour, le tout aux côtés du support à distance Splashtop.