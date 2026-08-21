Simplifiez le support IT à distance avec Splashtop et Rippling
Offrez aux équipes IT un accès à distance sécurisé en temps réel aux appareils gérés par Rippling, avec un déploiement, des contrôles de session et une journalisation de l’activité gérés directement via Rippling.
Caractéristiques principales
Installez et configurez Splashtop via Rippling
Rippling gère l’installation et la configuration sans intervention de l’agent Splashtop sur les appareils des employés ainsi que de l’application d’administration pour les administrateurs d’appareils désignés.
Accédez aux appareils à distance et contrôlez-les
Connectez-vous aux appareils gérés en temps réel grâce à la visualisation et au contrôle à distance de l’écran, afin d’aider les équipes IT à résoudre les problèmes où qu’elles se trouvent.
Définir les politiques d’accès à distance
Appliquez des paramètres à l’échelle de l’organisation pour l’approbation des employés, l’accès au terminal à distance et les exigences de session via les paramètres de Rippling Devices.
Suivez et enregistrez les sessions à distance
Conservez les journaux d’activité, les motifs de session et les enregistrements afin de favoriser la visibilité, l’audit, la conformité et la révision interne.
Accédez aux appareils à distance et assurez leur support
Visualisez et contrôlez les appareils gérés en temps réel, avec la prise en charge de jusqu’à deux sessions à distance simultanées.
Résolvez les problèmes grâce à l’accès au terminal à distance
Exécutez des actions en ligne de commande sur des appareils distants sans prendre le contrôle de l’écran de l’employé.
Prise en charge des environnements multi-écrans
Affichez et travaillez sur plusieurs moniteurs distants pendant une session à distance.
Disponibilité : les offres Splashtop Standard et Splashtop Premium sont disponibles via le Rippling App Shop. Standard offre les fonctionnalités essentielles d’accès à distance et de support à distance, tandis que Premium ajoute des fonctionnalités avancées de session, de productivité et de conformité.
Ressources
Obtenez Splashtop via Rippling
Découvrez l’intégration et ajoutez Splashtop à votre environnement Rippling.
Renforcez les opérations IT avec Splashtop AEM
Étendez vos workflows de services IT avec Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatisez les tâches courantes, gérez les correctifs, surveillez l’état des endpoints, identifiez les vulnérabilités et agissez pour garder les appareils sécurisés et à jour, le tout aux côtés du support à distance Splashtop.