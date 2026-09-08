Splashtalks : les nouveautés de l’automne 2026 et ce qui arrive ensuite
Date : 28 octobre 2026
Heure : 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Durée : 30 minutes
Rejoignez-nous pour une édition spéciale de Splashtalks à l’occasion des 20 ans de Splashtop, et découvrez les dernières innovations qui aident les équipes IT à travailler plus intelligemment, à renforcer la sécurité et à simplifier les opérations sur les terminaux.
Avec la participation de Robert Ha, Splashtop Co-Founder & COO, cette session exclusive reviendra sur l’évolution de Splashtop, passé de pionnier de l’accès à distance à une plateforme qui aide les équipes IT à gérer, sécuriser et assurer le support d’environnements distribués à grande échelle.
Robert expliquera comment l’évolution des besoins des équipes IT façonne la stratégie produit et la vision de Splashtop, et ce que cela signifie pour la prochaine génération de gestion des terminaux, de sécurité, d’automatisation et de support à distance.
Vous découvrirez également en avant-première les innovations de l’automne 2026 conçues pour aider votre équipe :
Renforcez la sécurité des endpoints avec le nouvel antivirus Splashtop Shield.
Transformez le packaging des applications et simplifiez leur déploiement avec Microsoft Intune, grâce à Agentic Packr.
Réduisez l’exposition aux vulnérabilités et appliquez les correctifs plus rapidement grâce à un workflow optimisé.
Profitez d’améliorations de l’interface utilisateur et de meilleures options de filtrage dans la console web.
Tirez parti d’intégrations ITSM étendues pour un workflow IT plus fluide.
Améliorations de la productivité et des performances du produit Splashtop On-Prem
Découvrez aussi ce qui attend Splashtop, notamment les innovations à venir et la manière dont les retours clients continuent de façonner notre feuille de route produit.
Que vous soyez administrateur IT, MSP, responsable de la sécurité ou professionnel en entreprise, vous repartirez avec une vision plus claire des nouveautés, de la suite, et de la manière dont Splashtop peut aider votre équipe à simplifier les opérations IT à distance et à accomplir davantage.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !