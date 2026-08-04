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Sommet MSP – Automne 2026

28 - 30 septembre – Orlando, Floride

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Une plateforme. Plus de contrôle. Moins de chaos

Rendez-vous sur le stand Splashtop au stand n°405 pour découvrir comment les MSPs peuvent automatiser les opérations sur les terminaux, résoudre les problèmes plus rapidement et renforcer la sécurité des terminaux grâce à une plateforme unifiée. 

Offre d’inscription exclusive* : 

  • Pass Expo + keynote GRATUIT  

  • 279 $ Summit Pass — accès complet 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT AVEC LE CODE : SPLASH 

*Offre valable uniquement pour les partenaires channel qualifiés (MSPs, agents, revendeurs, intégrateurs et consultants utilisateurs finaux) jusqu’au vendredi 25 septembre 2026 à 23 h 59 ET. Vous devez utiliser le code pour bénéficier de la remise. Non transférable. Non valable pour les inscriptions déjà payées. 

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