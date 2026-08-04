Sommet MSP – Automne 2026
28 - 30 septembre – Orlando, Floride
Une plateforme. Plus de contrôle. Moins de chaos
Rendez-vous sur le stand Splashtop au stand n°405 pour découvrir comment les MSPs peuvent automatiser les opérations sur les terminaux, résoudre les problèmes plus rapidement et renforcer la sécurité des terminaux grâce à une plateforme unifiée.
Offre d’inscription exclusive* :
Pass Expo + keynote GRATUIT
279 $ Summit Pass — accès complet
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT AVEC LE CODE : SPLASH
*Offre valable uniquement pour les partenaires channel qualifiés (MSPs, agents, revendeurs, intégrateurs et consultants utilisateurs finaux) jusqu’au vendredi 25 septembre 2026 à 23 h 59 ET. Vous devez utiliser le code pour bénéficier de la remise. Non transférable. Non valable pour les inscriptions déjà payées.