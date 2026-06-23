ChannelNext Virtuel : Développer Votre Activité de Cybersécurité
19 mai 2021 – En ligne
Rejoignez Splashtop à l'événement ChannelNext Virtual: Scaling Your Cybersecurity Business !
Rejoignez Splashtop à l'événement ChannelNext Virtual : Scaling Your Cybersecurity Business ! Lors de cette table ronde, ils aborderont des sujets tels que les avantages et les inconvénients de la mise en place d'une pratique de sécurité en interne. Regardez Vivian Dang faire une courte présentation sur les raisons pour lesquelles Splashtop offre les solutions d'accès à distance les plus sécurisées pour les MSP.