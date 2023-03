Efficacité du travail à distance : Un équipement pour compléter le Splashtop

Le travail à domicile et l'apprentissage à distance devenant de plus en plus courants, Splashtop s'est efforcé de vous apporter les solutions d'accès à distance auxquelles vous faites confiance pour travailler à distance, et a découvert quelques suggestions intéressantes pour vous aider à améliorer votre productivité.

Il s'agit de l'équipement que vous pouvez utiliser pour améliorer votre Splashtop et d'autres expériences de travail à distance connexes.

Pour quelques centaines de dollars, vous pouvez améliorer considérablement votre coin informatique du monde et vous mettre sur la voie d'une expérience de travail à distance encore plus efficace. Voici quelques éléments que vous pourriez obtenir pour améliorer votre expérience de travail à distance avec Splashtop.

Pour commencer, concentrons-nous sur cinq domaines clés à prendre en considération :

Écouteurs / Casques d'écoute

Moniteurs supplémentaires

Chargeurs sans fil

Soutien aux souris

Claviers

Tout d'abord, saviez-vous que Splashtop transmet le son de l'ordinateur distant à votre appareil local en temps réel ? Cette fonction est particulièrement intéressante pour les professionnels de la production vidéo et audio qui ont besoin de faire de la synchronisation labiale.

Vous pouvez trouver des aubaines remarquables à partir de 16 $ et du matériel remis à neuf pour moins de 200 $ auprès de marques haut de gamme comme Cyber Acoustics, Bose, JBL, LG, Sony, Sennheiser et SkullCandy.

Si vous avez des étudiants à la maison et sur leur ordinateur portable aussi, il est peut-être temps de donner à chacun des membres de la famille son propre casque. Vous pouvez commencer par une paire de casques stéréo de 3,5 mm avec un microphone antibruit pour votre PC, votre tablette et votre téléphone portable pour un peu moins de 20 dollars. Essayez de rechercher des modèles remis à neuf de vos produits de marque haut de gamme préférés pour économiser quelques dollars.

Si vous vivez dans un monde Apple, des écouteurs pour moins de 35 dollars avec une prise de casque de 3,5 mm peuvent être la solution pour passer et recevoir des appels téléphoniques ou pour lire des vidéos. Contrairement aux écouteurs circulaires traditionnels, la conception des EarPods est définie par la géométrie de l'oreille pour aider à minimiser la perte de son. Les EarPods comprennent également une télécommande intégrée qui vous permet de régler le volume, de contrôler la lecture de musique et de vidéo, et de répondre ou de mettre fin aux appels en pinçant le cordon.

Splashtop permet de visualiser facilement les multiples écrans d'un ordinateur distant sur vos écrans, ce qui vous permet de visualiser les deux écrans sur votre poste de travail lorsque vous en avez besoin. Cette fonction utile de multi-moniteur à multi-moniteur vous permet d'effectuer des tâches multiples de manière efficace, ce qui améliore la productivité. Vous pouvez également utiliser un moniteur pour votre ordinateur distant et un moniteur pour votre ordinateur local.

Pour vous aider à démarrer un achat qui ajoute de la valeur, voici quelques moniteurs que vous voudrez peut-être regarder si vous êtes à la recherche d’un deuxième écran.

Il faut savoir que les écrans d'ordinateurs de bureau mesurent généralement entre 19 et 38 pouces, et jusqu'à 49 pouces pour les écrans ultra larges pour ceux qui ont un bureau plus grand. Entre 529 et 5 290 dollars, vous pouvez trouver la meilleure solution pour votre bureau à domicile. Pour obtenir les meilleures offres, achetez des produits de marques telles que LG, Asus et Dell, et recherchez les offres de la semaine. Certains des plus grands moniteurs ultra-larges actuels sont fabriqués par des sociétés telles que Samsung, Acer et Alienware.

N'oubliez pas que Splashtop vous permet également d'utiliser des smartphones et des tablettes pour vous connecter à distance à votre ordinateur de bureau. C'est idéal lorsque vous devez vous éloigner de votre ordinateur à domicile ou faire des courses.

Le chargement sans fil permet d'éviter l'usure de votre téléphone et d'autres appareils en n'utilisant pas le port de chargement. La compatibilité universelle, les connexions plus sûres et la durabilité vont loin pendant la pandémie—des problèmes dont il faut se soucier.

Dans la catégorie des chargeurs sans fil, environ 20 à 60 dollars peuvent vous procurer un modèle de socle de téléphone décent qui se charge bien, variant de 5W à 10W de puissance, compatible avec l'iPhone ou Android. Parmi les grandes marques, on trouve : Anker, Belkin, Choetech, Mophie, Nanami et bien d'autres. Les socles de recharge sans fil 3 en 1 (pour montre, téléphone, écouteurs, etc.) ont tendance à fonctionner beaucoup plus, jusqu'à 300 dollars pour les marques connues.

Il est pratique que vous puissiez utiliser votre souris pour contrôler l'ordinateur distant lors d'une connexion à distance avec Splashtop. Vous pouvez même utiliser une souris pour contrôler votre ordinateur lors d'un accès à distance depuis un iPhone ou un iPad.

Alors, choisissez une souris qui fonctionne le mieux pour votre environnement. Le Swiftpoint GT est conçu pour fonctionner avec Mac, Android, Windows et iOS. Il peut également être utilisé avec n’importe quel appareil via le dongle USB (qui sert également de chargeur) ou Bluetooth4™. Si vous travaillez souvent tard dans de longues journées qui deviennent des nuits, vous pouvez également envisager la souris sans fil MX Master de Logitech, qui a également reçu de nombreux éloges pour son design ergonomique.

Puisque vous pouvez utiliser votre clavier pour contrôler l'ordinateur distant dans Splashtop, découvrez des produits de clavier qui vous apportent confort et durabilité. Envisagez des options comme le clavier divisé Logitech Ergo K860, le clavier ergonomique de Microsoft et, bien sûr, le clavier magique d'Apple. Ces produits sont généralement disponibles chez les détaillants de grande surface pour un achat rapide.

Essayez de travailler à distance avec Splashtop maintenant

Dans une enquête réalisée en juin 2020, Splashtop a confirmé que si plus d'un tiers des personnes interrogées n'avaient jamais travaillé à domicile avant la pandémie COVID-19—et qu'un autre tiers avait rarement travaillé à distance—une écrasante majorité de 80 % du groupe a déclaré être plus ou aussi productive en travaillant à domicile.

Vous pouvez essayer gratuitement le logiciel d’accès à distance de Splashtop dès aujourd’hui ! Inscrivez-vous pour un essai gratuit maintenant (aucune carte de crédit ou engagement requis). Idéal pour les particuliers, les petites équipes et les grandes entreprises.

Vous pouvez également en savoir plus sur la façon dont vous pouvez permettre le travail à distance et le travail à domicile avec Splashtop.