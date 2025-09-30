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Partage d’écran à distance avec le logiciel d’accès à distance Splashtop

Trevor Jackins
Temps de lecture : 1 min
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Qu'est-ce que le partage d'écran à distance ?

Le partage d'écran à distance repose sur l'utilisation d'un logiciel ou d'une application basée sur un navigateur qui permet à deux utilisateurs d'ordinateur situés dans des endroits différents d'accéder conjointement à l'écran d'un autre utilisateur ou de le visualiser. Le partage d'écran peut également être appelé partage de bureau ou partage d'ordinateur à distance.

Différents types de partage d’écran

Avec l'abondance de logiciels de communication vidéo (comme Zoom), le partage d'écran a pris deux significations avec des distinctions particulièrement importantes :

  1. Partage d'écran pour les réunions vidéo : ce partage d'écran n'est activé que lors des réunions vidéo sur des plateformes comme Zoom ou Microsoft Teams ; il est principalement utilisé pour les présentations ou les webinaires.

  2. Partage d'écran à distance : ce partage d'écran est basé sur un logiciel ou un navigateur et ne nécessite pas de réunion vidéo ; il est utilisé par les équipes informatiques pour aider les clients ou les employés ou pour faire des démonstrations en temps réel.

Avantages du partage d’écran pour les services informatiques

Il existe plusieurs scénarios dans lesquels un service informatique peut avoir besoin du partage d'écran à distance pour résoudre un problème :

  • Expliquer en détail comment régler un problème courant

  • Identifier un problème qu'un utilisateur final n'arrive pas décrire de manière suffisamment détaillée

  • Les lois ou règlements n'autorisent pas des utilisateurs non autorisés à accéder directement à des ordinateurs

Quand choisir entre accès à distance et partage d'écran

Certains problèmes ne peuvent pas être résolus par un simple partage d’écran. Si un utilisateur est incapable de résoudre un problème par lui-même, il peut être nécessaire qu’un informaticien accède à distance à son ordinateur pour le dépanner.

Avec Splashtop, vous pouvez facilement passer du partage d'écran à un accès direct si nécessaire. Le télétravail et le travail flexible étant de plus en plus courants, il est devenu essentiel que les équipes informatiques puissent offrir ces deux modalités.

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