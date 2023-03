Splashtop Peut aider : Enquête KPMG sur les expériences professionnelles depuis COVID-19

La pandémie a apporté des séries de changements dans la plupart de nos vies, mais il est encourageant de constater qu’un récent sondage de KPMG d’août 2020 a révélé que 79 % des travailleurs estiment que la qualité de leur travail s’est améliorée. 70 % disent que leur productivité a augmenté, 67 % ont indiqué que leur équilibre travail-vie personnelle s’est amélioré et 84 % se disent satisfaits de la réponse de leur employeur à la pandémie.

Cela peut être dû au fait que les bons outils sont disponibles au bon moment pour les travailleurs à distance, y compris les produits de bureau à distance comme Splashtop. Splashtop offre aux entreprises des solutions d'accès à distance dans le nuage et sur site à un prix abordable, et se caractérise par une sécurité et une fiabilité de niveau entreprise.

En fait, Splashtop a réalisé sa propre enquête en juin de cette année et a déterminé qu'avant COVID-19, 71 % des personnes interrogées n'avaient jamais ou rarement travaillé à domicile. Seuls 8 % environ se sont décrits comme étant déjà des travailleurs à distance.

On dit depuis longtemps que les outils et la technologie ne sont utiles qu'une fois la stratégie et les objectifs identifiés. Lorsque vous savez où vous voulez aller, les outils de travail à distance peuvent vous y emmener. Le leadership de l'entreprise a conduit la charge de tirer parti du logiciel de bureau à distance Splashtop pour permettre le travail à domicile .

Une fois connecté à Splashtop, 75% du groupe a déclaré qu'il utilisait l'accès à distance pour travailler efficacement depuis son domicile.

Voici d'autres informations tirées de l'enquête de KPMG: Selon 91 % des travailleurs qui travaillent à distance au moins une partie du temps, les nouvelles technologies ont été mises à leur disposition pour les aider à faire leur travail avec succès, et plus de la moitié de ces travailleurs à distance (55 %) souhaitent avoir la possibilité de continuer à travailler à distance au moins une partie du temps.

Ce que Splashtop fait de bien comme solution d'accès à distance, c'est qu'il permet aux travailleurs d'accéder à leurs ressources informatiques professionnelles à partir de n'importe quel ordinateur personnel, tablette ou appareil mobile. Cela donne aux travailleurs une flexibilité illimitée sans compromettre la productivité.

Grâce à Splashtop, les travailleurs à distance qui utilisent des logiciels spécialisés au travail peuvent accéder et contrôler à distance leur ordinateur de bureau pour exécuter en temps réel des logiciels de montage vidéo, d'animation, de conception 3D, de CAO et d'autres logiciels gourmands en ressources, éliminant ainsi la nécessité d'acheter davantage de licences de logiciels pour les appareils personnels.

En ce qui concerne l'avenir, l'enquête Splashtop réalisée au début de l'été a montré que près de 75 % des personnes interrogées s'attendent à travailler davantage à domicile, même après la levée des restrictions liées à la pandémie. Et 28 % des participants ont suggéré que le travail à domicile pourrait devenir la nouvelle norme pour leur entreprise.

L'enquête de KPMG a indiqué un besoin encore plus grand de collaboration en matière d'accès à distance. Alors que de nombreux travailleurs font état d'une amélioration de leur expérience, l'enquête a noté que les travailleurs à distance souhaitent bénéficier d'un soutien. L'ensemble des répondants a indiqué que ces domaines de soutien s'étaient détériorés, notamment la capacité à collaborer (de 35 %).

Splashtop est un important outil d'accès au travail à distance pour cette même raison—il permet une manière plus simple d'interagir et d'accéder à toutes sortes de données à distance, facilitant le dialogue nécessaire au partage des connaissances et à l'engagement.

Splashtop propose des plans d'accès à distance pour les particuliers, les petites équipes et les grandes entreprises afin de permettre le travail à distance. Les utilisateurs pourront y accéder avec des postes de travail Windows, Mac et Linux à partir de n'importe quel appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Vous pouvez également en savoir plus sur la possibilité de travailler à domicile grâce à Splashtop.