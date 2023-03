Le meilleur logiciel de travail à distance pour la route

Si vous travaillez en déplacement, votre logiciel de travail à distance doit être accessible à tous vos appareils pour vous permettre de rester connecté. Voici les meilleurs outils pour les travailleurs à distance.

Nous sommes plus nombreux que jamais à travailler sur le terrain. Nous travaillons maintenant tout ou partie du temps ailleurs qu'au bureau. Mais sans le bon logiciel de travail à distance, le travail en dehors du bureau peut être frustrant et improductif.

Heureusement, les logiciels basés sur le cloud computing permettent aujourd'hui de rester connecté plus facilement que jamais. Les nouvelles options de gestion de projet, de communication et de collaboration sont conçues dès le départ comme des logiciels de travail à distance.

Avec ces applications, peu importe si toute votre équipe se trouve dans le même bureau ou est dispersée dans le monde entier. Les projets peuvent être gérés à l'aide de logiciels flexibles de Trello, Basecamp ou lundi. Pour les communications, les applications de visioconférence de Zoom, Skype et Slack peuvent rassembler les équipes de n'importe où. La collaboration ne nécessite plus que tout le monde soit connecté au même réseau. Dropbox, Google Drive et Microsoft Teams permettent le stockage, le partage et la collaboration de fichiers dans le cloud.

Mais parfois, il suffit d'être au bureau. En fait, parfois, vous avez juste besoin d'être devant votre ordinateur de bureau. Même avec le passage au cloud, certains programmes et processus fonctionnent mieux lorsque vous êtes devant votre ordinateur de bureau.

Les logiciels propriétaires, les ressources réseau et le travail intensif sur le matériel peuvent faire en sorte que vous préfériez vraiment utiliser votre ordinateur de travail. Avec Splashtop, c'est possible.

Pourquoi Splashtop est le meilleur logiciel de travail à distance

Splashtop est le meilleur logiciel de travail à distance pour travailler en déplacement. Peu importe où vous vous trouvez, quel que soit l'appareil que vous avez avec vous, tant que vous disposez d'un accès Internet, vous pouvez accéder à distance à votre ordinateur de bureau, prendre le contrôle et travailler plus efficacement.

Splashtop vous permet d'accéder à distance à tout ordinateur Windows, Mac ou Linux depuis un autre appareil Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook. Une fois dans une session à distance, vous aurez l'impression d'être assis devant votre ordinateur de travail, même si vous le contrôlez à distance depuis une tablette ou un appareil mobile.

L’avantage est que vous pourrez accéder à toutes les ressources trouvées sur votre ordinateur de travail, même en dehors du bureau. Vous pouvez vous connecter à distance pour exécuter n’importe quelle application, telle qu’un logiciel de montage vidéo. Vous pouvez accéder à n’importe quel fichier enregistré sur votre ordinateur de travail et le modifier. Vous pourrez travailler depuis la route comme si vous étiez à votre bureau.

Sans oublier que Splashtop est doté d'une infrastructure de serveur mondiale qui assure des connexions ultra-rapides, ce qui vous permet de travailler facilement. Le cryptage AES 256 bits, l'authentification des appareils et d'autres fonctions de sécurité garantissent la sécurité de vos données.

Essayez-le vous-même gratuitement. Commencez un essai gratuit de Splashtop Business Access et découvrez ce que plus de 200 000 entreprises et plus de 30 millions d'utilisateurs ont déjà découvert.

Essai gratuit