Splashtop Productivity Pack
Ajouter des raccourcis à l'écran et annoter sur tout contenu dans Splashtop Personal
Le Productivity Pack comprend :
Des raccourcis configurables et manette de jeu
Rendez votre expérience de bureau à distance plus productive en utilisant des raccourcis à l'écran pour Microsoft Office, les jeux, les lecteurs multimédia, la navigation, la consultation de fichiers et bien plus encore. Utilisez les profils intégrés pour les applications les plus populaires ou créez les vôtres.
Les profils sont inclus pour Microsoft Office (y compris les diaporamas PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, les navigateurs, Mad OS et Diablo
Créez facilement vos propres profils, en utilisant n'importe quelle combinaison des commandes à l'écran suivantes : Touches combinées pour Windows et Mac (par exemple Ctrl-Alt-Del), bouton et molette de la souris, manette de jeu
Whiteboard
Annotez sur n'importe quel écran de bureau à distance en direct. Idéal pour les présentations et l'enseignement en classe. Adapté de notre application éducative Splashtop Whiteboard, qui a été primée.
Utilisez des gestes pour dessiner, mettre en évidence ou écrire sur un contenu
Utilisez des stylos, des tampons, des surligneurs, des formes, des lignes et des outils de texte de différentes couleurs et tailles
Annotez sur différents fonds de tableau de conférence
Utilisez les outils de projecteurs et d'ombrage d'écran pour garder le public concentré
Prenez des photos de l'écran et enregistrez-les dans la galerie pour pouvoir vous y référer ultérieurement
S'abonner au Productivity Pack
Pour iOS
Dans l’application iOS sur iPad
Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage dans le coin supérieur droit de l’application > Compte > Gérer mon abonnement et cliquez sur le bouton pour vous abonner. Les abonnements seront facturés sur votre carte bancaire via votre compte Apple. Consultez les informations détaillées sur l’écran d’inscription.
Pour Android
Dans l’application Android sur tablette
Cliquez sur le bouton de menu (trois points dans le coin supérieur droit de l’application) > Paramètres > Compte Splashtop > Consulter vos achats. Cliquez sur le bouton pour vous abonner et vous serez facturé via Google Play. Consultez les informations détaillées sur l’écran d’inscription.
Sur le Web
Abonnez-vous sur le site Splashtop
Assurez-vous de vous connecter avec le compte que vous utilisez pour Splashtop Personal.
Remarque : le Productivity Pack est un module complémentaire pour Splashtop Personal. Si vous n’avez pas encore Splashtop Personal, cliquez ici pour le télécharger gratuitement pour Windows, Mac, iOS, Android et autres systèmes.
Ce module complémentaire est disponible sous forme d’achat intégré sur Android (téléphones et tablettes) et iOS (iPad uniquement). Il n’est pas disponible pour iPhone.