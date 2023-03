Splashtop Productivity Pack

Rendez votre expérience de bureau à distance plus productive en utilisant des raccourcis à l'écran pour Microsoft Office, les jeux, les lecteurs multimédia, la navigation, la consultation de fichiers et bien plus encore. Utilisez les profils intégrés pour les applications les plus populaires ou créez les vôtres.

Les profils sont inclus pour Microsoft Office (y compris les diaporamas PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, les navigateurs, Mad OS et Diablo

Créez facilement vos propres profils, en utilisant n'importe quelle combinaison des commandes à l'écran suivantes : Touches combinées pour Windows et Mac (par exemple Ctrl-Alt-Del), bouton et molette de la souris, manette de jeu