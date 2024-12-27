Principales tendencias tecnológicas estratégicas para 2021: Operaciones en cualquier lugar
A pesar de los retos que trajo consigo 2020, los líderes de TI adoptaron muchas tendencias valiosas en informática: cómo cambiar rápidamente toda su organización a plantillas en teletrabajo, cómo crear un entorno de trabajo seguro y cómo dar prioridad a las iniciativas digitales como nunca antes.
Pero aún queda trabajo por hacer. Para las empresas de informática, 2021 trae consigo la necesidad de generar más valor empresarial utilizando las tendencias innovadoras de la tecnología de la información.
Creemos que este informe pone de relieve las tendencias y los retos de las tecnologías de información que estos profesionales de TI tendrán que conciliar el año que viene y las medidas que pueden adoptar ante ello:
CIO y responsables de TI
Líderes en seguridad y gestión de riesgos
Jefes de aplicaciones
Jefes de gestión de programas y carteras de clientes
Jefes de datos y análisis
Jefes de infraestructuras y operaciones
Jefes de arquitectura empresarial
Jefes de aprovisionamiento, compras y gestión de proveedores