Tres tendencias que configuran los entornos de trabajo a distancia

Se habla mucho de la "nueva normalidad", pero ¿qué significa para el futuro del trabajo? La pandemia del Covid-19 ha cambiado muchos ámbitos de la sociedad, especialmente en lo que respecta a la forma en que trabajamos. Desde obligaciones de vacunarse en la oficina, hasta despidos, pasando por la gran dimisión, el concepto de un ambiente de trabajo "normal" es cada vez más confuso.

Una cosa está clara: muchos trabajadores no quieren renunciar al trabajo remoto, incluso aunque no les importe regresar a la oficina. Mientras que al 71 % de los trabajadores no le importa volver a sus oficinas, alrededor del 80 % de los trabajadores disfruta del trabajo remoto, según Morning Consult. Les parece más productivo. Al buscar un nuevo trabajo, la opción de trabajar a distancia es un factor decisivo importante.

Productividad en un entorno remoto

A medida que más personas trabajan desde casa, la productividad aumenta. Trabajar desde casa ahorra a los empleados unos 70 minutos al día, según Morning Brew.La mayoría de las personas se ahorraron una hora entera al no viajar más 10 minutos más de media al saltarse las tareas de aseo personal.Este tiempo no solo es valioso para los empleados.De media, los trabajadores dedicarán 30 de sus 70 minutos adicionales a trabajar.Esto da como resultado dos horas y media adicionales por semana laboral.

Incluso con las impresionantes estadísticas que se están publicando, muchas empresas desconfían de permitir el trabajo remoto por una amplia variedad de razones.

Estamos en un mercado de empleados en este momento, lo que significa que los empleadores que desean atraer y conservar los mejores talentos deben ofrecer las opciones que atraigan a esos trabajadores. Pero los empleadores también tienen necesidades, como garantizar la productividad, el uso eficiente de los recursos y la seguridad.

Splashtop permite satisfacer las necesidades tanto de los empleadores como de los empleados.

Tres tendencias que dan forma a nuestros entornos de trabajo remoto

A medida que nos adentramos en otro año de mayores números de trabajo remoto, hay tres tendencias que están dando forma a nuestros entornos de trabajo remoto.

1. La seguridad cobra más importancia que nunca

SonicWall informó de un crecimiento del 151 % en los ataques de ransomware en la primera mitad de 2021 en comparación con la primera mitad de 2020. Con los empleados trabajando desde casa con sus propios dispositivos, sin los firewalls tradicionales a los que se han acostumbrado en una oficina, la seguridad en el trabajo remoto adquiere nuevos niveles de urgencia.

Necesitas una solución que proteja tu red, independientemente de si un empleado está en tu edificio de oficinas o en una cafetería.

Además, el trabajo remoto debe seguir cumpliendo con el RGPD, la CCPA y otros cumplimientos normativos del sector. Tampoco te dejes llevar por la creencia de que tu empresa es demasiado pequeña como para preocuparte. En el primer año de la entrada en vigor de la CCPA, entre las empresas multadas estuvieron agencias de adopción de mascotas, cadenas de supermercados y concesionarios de automóviles.

Splashtop ofrece soluciones que cumplen la normativa para el trabajo remoto a cualquier empresa, manteniendo tu seguridad actualizada y protegiendo tus datos.

2. El trabajo híbrido ha llegado para quedarse

Ha habido una explosión en la cantidad de dispositivos, así como en los tipos de dispositivos que se utilizan para el trabajo remoto. De hecho, los trabajadores remotos ahora usan un promedio de 4 dispositivos por persona, según Gartner, en un esfuerzo por aumentar la productividad (piensa en responder correos electrónicos en el teléfono, mientras miras un seminario web en tu ordenador portátil y tomas apuntes en una tableta).

Con todos esos dispositivos, cada vez es más complejo para el departamento de TI compatibilizar lugares de trabajo distribuidos. Deben poder prestar ayuda bajo demanda a los empleados donde sea que estén, en cualquier dispositivo que estén usando. La solución que utilices para el trabajo remoto debe ser potente y capaz de admitir todos y cada uno de los dispositivos que tus empleados tengan a mano.

Splashtop ofrece a todos los empleados la oportunidad de trabajar con sus propios dispositivos, incluida la compatibilidad para sistemas operativos móviles y de escritorio. Permitir que los trabajadores utilicen sus propios dispositivos garantiza no solo su felicidad, sino también su productividad y eficiencia. No los vas a obligar a trabajar con dispositivos o sistemas operativos desconocidos.

3. Necesidad de consolidación de herramientas

El paso al trabajo remoto, para la mayoría de nosotros, fue todo un quebradero de cabeza. Un día estábamos viendo telediarios sobre el Covid-19 y, al siguiente, nuestras oficinas se cerraron sin previo aviso. A medida que las empresas luchaban por encontrar herramientas que permitieran por primera vez contar con un personal total o mayoritariamente remoto, muchas se vieron obligadas a adoptar esta estrategia poco a poco. Incluso las soluciones diseñadas para el trabajo remoto ocasional, cuando se usaban a gran escala en toda la empresa, tenían problemas para rendir.

Ahora, tanto las empresas como los trabajadores han tenido tiempo de adaptarse a un entorno de trabajo flexible o totalmente remoto. Con una idea más clara de lo que se necesita, las empresas pueden comenzar a afianzarse y encontrar mejores herramientas que proporcionen todo lo que necesitan con un marco simple y fácil de usar.

Splashtop es fácil de usar con una interfaz sencilla y centralizada para tu equipo de TI, lo que la convierte en la solución perfecta. La comunicación remota con el dispositivo de un empleado es sencilla y clara y el tiempo de respuesta no tiene retardo, lo que garantiza una buena experiencia para todos.

Además, puedes hablar directamente con un experto en Splashtop en cualquier momento que lo necesites, independientemente del tamaño de la empresa. Si deseas hablar con una persona en directo (en lugar de chatear o enviar un correo electrónico), también te lo facilitamos. Cuando tu equipo necesite ayuda, siempre sabrá dónde encontrarla.

