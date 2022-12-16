Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita

Splashtop Whiteboard: resumen

La solución de anotación remota de mayor rendimiento permite a los docentes convertir las tabletas en pizarras interactivas

Ver vídeo de demostración

Splashtop Whiteboard permite a profesores y alumnos convertir su tableta en una pizarra interactiva. Al conectarse al ordenador del aula a través de Wi-Fi, pueden ver contenido multimedia Flash con vídeo y audio totalmente sincronizados, controlar sus aplicaciones favoritas y hacer anotaciones en el contenido de las lecciones, todo ello desde un iPad o una tableta Android. Ahora los profesores pueden interactuar con los alumnos en sus pupitres o desde las cuatro esquinas del aula.

Más información sobre Splashtop Whiteboard.

Demo Video: Splashtop Whiteboard Overview
Demo Video: Splashtop Whiteboard Overview


Empieza hoy con las soluciones de alto rendimiento de Splashtop

Prueba gratuita