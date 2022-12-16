Splashtop Whiteboard: resumen
La solución de anotación remota de mayor rendimiento permite a los docentes convertir las tabletas en pizarras interactivas
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Splashtop Whiteboard permite a profesores y alumnos convertir su tableta en una pizarra interactiva. Al conectarse al ordenador del aula a través de Wi-Fi, pueden ver contenido multimedia Flash con vídeo y audio totalmente sincronizados, controlar sus aplicaciones favoritas y hacer anotaciones en el contenido de las lecciones, todo ello desde un iPad o una tableta Android. Ahora los profesores pueden interactuar con los alumnos en sus pupitres o desde las cuatro esquinas del aula.
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Demo Video: Splashtop Whiteboard Overview