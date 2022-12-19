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Splashtop - La solución de acceso remoto preferida por las instituciones educativas

Nuestras soluciones de acceso y asistencia a distancia ayudan al aprendizaje híbrido de estudiantes y profesores

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Universidades, institutos y escuelas de primaria y secundaria de todo el mundo utilizan Splashtop para que los estudiantes puedan acceder a distancia a ordenadores de la sala de informática Windows y Mac, los profesores puedan trabajar desde casa y los administradores informáticos puedan prestar asistencia a distancia a cualquier dispositivo.

Más información sobre nuestras soluciones de aprendizaje a distancia.

Demo Video: Splashtop - The Preferred Remote Access Solution for Educational Institutions
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