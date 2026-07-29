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Splashtalks: Actualización del lanzamiento del producto de verano 2026 con Phil Sheu

Únete a nosotros para un primer vistazo exclusivo al Lanzamiento de Producto de Verano de Splashtop, con Phil Sheu, CTO y cofundador de Splashtop.

Como el visionario tecnológico detrás de la innovación de Splashtop, Phil compartirá cómo nuestros últimos avances están redefiniendo Acceso remoto, soporte, gestión de endpoints y seguridad. Echa un vistazo interno a las tecnologías que impulsan nuestra plataforma y a lo que estas innovaciones significan para tu equipo y tu empresa.

Echa un primer vistazo a las últimas innovaciones diseñadas para ayudarte a ahorrar tiempo, reducir riesgos y hacer más con menos:

  • Resumen de estado del dispositivo para ayudar a los equipos de TI a evaluar rápidamente versiones del sistema operativo, cifrado de disco, seguridad de endpoints, estado del cortafuegos y más.

  • Deeper SentinelOne AV/EDR Integration para mejorar la protección de endpoints y agilizar las operaciones de seguridad, junto con una experiencia de compra online más fluida para simplificar la compra.

  • Flujos de trabajo más rápidos para asegurar endpoints con visibilidad de Windows KBs o versiones MacOS necesarias para resolver vulnerabilidades y parchear al instante.

  • Capacidades mejoradas de filtrado e informes que facilitan la aparición de información accionable y apoyan la elaboración de informes de cumplimiento.

  • Implementaciones de IA para reducir el trabajo manual al mostrar y resumir la información crítica necesaria para tomar decisiones clave.

  • Acceso y capacidades de cloud PKI mejoradas con el dispositivo con Foxpass te ofrecen controles de autenticación más potentes, integraciones MDM ampliadas, mayor visibilidad y una compatibilidad más amplia para la gestión de accesos basada en certificados.

No pierdas la oportunidad de adelantarte a lo que viene. Regístrate hoy y trae operaciones de TI más inteligentes a tu verano.