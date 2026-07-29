Splashtalks: Actualización del lanzamiento del producto de verano 2026 con Phil Sheu
Únete a nosotros para un primer vistazo exclusivo al Lanzamiento de Producto de Verano de Splashtop, con Phil Sheu, CTO y cofundador de Splashtop.
Como el visionario tecnológico detrás de la innovación de Splashtop, Phil compartirá cómo nuestros últimos avances están redefiniendo Acceso remoto, soporte, gestión de endpoints y seguridad. Echa un vistazo interno a las tecnologías que impulsan nuestra plataforma y a lo que estas innovaciones significan para tu equipo y tu empresa.
Echa un primer vistazo a las últimas innovaciones diseñadas para ayudarte a ahorrar tiempo, reducir riesgos y hacer más con menos:
Resumen de estado del dispositivo para ayudar a los equipos de TI a evaluar rápidamente versiones del sistema operativo, cifrado de disco, seguridad de endpoints, estado del cortafuegos y más.
Deeper SentinelOne AV/EDR Integration para mejorar la protección de endpoints y agilizar las operaciones de seguridad, junto con una experiencia de compra online más fluida para simplificar la compra.
Flujos de trabajo más rápidos para asegurar endpoints con visibilidad de Windows KBs o versiones MacOS necesarias para resolver vulnerabilidades y parchear al instante.
Capacidades mejoradas de filtrado e informes que facilitan la aparición de información accionable y apoyan la elaboración de informes de cumplimiento.
Implementaciones de IA para reducir el trabajo manual al mostrar y resumir la información crítica necesaria para tomar decisiones clave.
Acceso y capacidades de cloud PKI mejoradas con el dispositivo con Foxpass te ofrecen controles de autenticación más potentes, integraciones MDM ampliadas, mayor visibilidad y una compatibilidad más amplia para la gestión de accesos basada en certificados.
No pierdas la oportunidad de adelantarte a lo que viene. Regístrate hoy y trae operaciones de TI más inteligentes a tu verano.