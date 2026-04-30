Splashtalks: Actualización de lanzamiento de productos de primavera 2026
Únete a nosotros para una exclusiva del Lanzamiento de Productos de Primavera de Splashtop, con las opiniones de Thomas Deng, cofundador y vicepresidente ejecutivo de Gestión de productos.
Thomas lidera el desarrollo de productos, ingeniería y operaciones de Splashtop, y compartirá cómo la innovación centrada en el cliente impulsa nuestra hoja de ruta, cómo seguimos construyendo confianza con la comunidad de TI y cómo vuestros comentarios influyen directamente en lo que construimos a continuación.
Además, en esta sesión de 30 minutos, tendrás una visión en directo de nuevas y potentes mejoras diseñadas para ayudarte a automatizar tareas rutinarias, optimizar el cumplimiento y gestionar los puntos finales con mayor eficiencia.
Integración con SentinelOne: Refuerza tus operaciones de seguridad con una integración fluida en las soluciones de seguridad de puntos finales SentinelOne, acelerando la respuesta a amenazas mientras simplificas la compra y gestión de herramientas de seguridad.
Scripting más inteligente y sencillo: Los nuevos flujos de trabajo de scripting optimizados hacen que el mantenimiento rutinario y la resolución de problemas sean más rápidos e intuitivos, para que tu equipo pueda lograr más en menos tiempo.
Etiquetado avanzado de puntos finales: Obtén un control más detallado con etiquetado de puntos finales para mejorar la organización, agrupación y gestión eficiente a gran escala.
Mejoras impulsadas por IA: Recibe asistencia de producto más rápida cuando la necesites, una visión más profunda de la calidad de los parches y herramientas inteligentes diseñadas para apoyar una toma de decisiones más inteligente.
No pierdas esta oportunidad de escuchar directamente a la dirección de Splashtop y ser la primera persona en explorar las novedades.