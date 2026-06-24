Maximiza la eficiencia de TI con la consola web de Splashtop
Únete a esta sesión en directo de 30 minutos para aprender cómo maximizar la gestión de equipos, la seguridad y la eficiencia de TI usando la consola web de Splashtop.
Aprenderás lo siguiente:
Organiza tu equipo y puntos finales para una gestión eficiente a gran escala
Resuelve problemas más rápido con acciones en segundo plano
Refuerza la seguridad y mantén la visibilidad en todo tu entorno
Automatizar y acceder a capacidades avanzadas de gestión usando Splashtop AEM