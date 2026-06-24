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Maximiza la eficiencia de TI con la consola web de Splashtop

Únete a esta sesión en directo de 30 minutos para aprender cómo maximizar la gestión de equipos, la seguridad y la eficiencia de TI usando la consola web de Splashtop.

Aprenderás lo siguiente:

  • Organiza tu equipo y puntos finales para una gestión eficiente a gran escala

  • Resuelve problemas más rápido con acciones en segundo plano

  • Refuerza la seguridad y mantén la visibilidad en todo tu entorno

  • Automatizar y acceder a capacidades avanzadas de gestión usando Splashtop AEM