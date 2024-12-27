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Support technician learning how to level up the remote support experience for her clients

Mejora tu experiencia de soporte remoto con Splashtop Enterprise (diciembre de 2021)

9 de diciembre de 2021

Escucha a Nityasha Wadalkar, directora de marketing de productos de Splashtop, debatir sobre los beneficios clave de actualizar a Splashtop Enterprise, como la integración de inicio de sesión único y las capacidades del servicio de ayuda, como la cola de asistencia y la gestión de técnicos, y ve una demostración en vivo de cómo funciona.

Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Dec 9, 2021)
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