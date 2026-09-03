Garantiza unas operaciones de TI seguras con Splashtop Enterprise
¿Por qué no dedicar 20 minutos a revisar la gestión y la seguridad de Splashtop?
A medida que el uso de Splashtop se expande, los principales retos pasan de simplemente establecer "conexiones" a garantizar una "gestión y control" efectivos.
En este seminario web, demostraremos cómo escalar tu entorno Splashtop existente de forma segura y eficiente usando Splashtop Enterprise. Mostraremos características clave —como SSO/SAML Integración, restricciones de tiempo de acceso, control detallado sobre funciones y permisos, marca de agua, Registro de eventos y grabación de sesión— utilizando la consola de gestión propiamente dicha. También introduciremos capacidades de gestión de endpoints a través de AEM (Gestión autónoma de dispositivos).
Es una gran oportunidad para actualizar a la edición Enterprise a un precio rebajado. Regístrate ahora.
Objetivos de aprendizaje:
Desafíos de gestión y seguridad asociados con la expansión del uso de Splashtop
Optimización de la gestión de autenticación mediante SSO/SAML Integración
Garantizar operaciones seguras de Acceso remoto mediante el control de los plazos de acceso
Control de funciones y permisos mediante ajustes granulares
Mejorar la seguridad con marcas de agua, Registro de eventos y grabación de sesiones
Gestión de endpoints, parches y software usando AEM